Vía libre para la reforma en las pistas de Can Misses

TRABAJOS PRESENTES Y FUTUROS DE LA UD IBIZA. El club que preside Amadeo Salvo tiene desde ayer la autorización del Ayuntamiento de Ibiza para iniciar las reformas en el campo de césped y las pistas de atletismo de Can Misses. Ayer, operarios municipales llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en la verja exterior del recinto. Mientras tanto, las obras de reconstrucción del estadio municipal avanzan a buen ritmo, como se observa en la imagen. No obstante, la UD Ibiza podría estar valorando la opción de alquilar un estadio fuera de la isla para las primeras jornadas de Liga, si el nuevo Can Misses no está finalizado en la segunda quincena de agosto.