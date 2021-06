Carolina Gámez se regala un oro en el Campeonato de España máster

Carolina Gámez se regaló este sábado una medalla de oro en el Campeonato de España máster de atletismo al aire libre celebrado en Málaga. La deportista del Club Atletismo Santa Eulària se superó en la cita nacional y logró establecer su mejor marca personal en la prueba de 400 metros lisos, con un tiempo de 01:04:04, para alcanzar el preciado título estatal en la categoría F35. En su división no hubo más participantes según las actas de la Real Federación Española de Atletismo, pero la ibicenca se exprimió al máximo para demostrar su nivel en la máxima cita nacional. «Tenemos un oro. Aunque para mí lo importante no es el oro, sino el reto de ponernos de 0 a 100 con mejor marca personal en tiempo récord. No sin la ayuda de Mariano Riera, que ha confiado en mí siempre y solo me pedía a cambio traerle una medalla. Pues lo prometido es deuda, aquí la tienes míster», dijo la atleta de Santa Eulària tras colgarse la medalla en Málaga.