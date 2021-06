La FFIB pide a la Española que el CD Ibiza no coincida como local con la UD Ibiza

«Vamos a sacar el paraguas antes de que llueva». Con este símil quiso explicar ayer Manolo Bosch la petición que ha realizado la Federación balear (FFIB) a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el CD Ibiza no coincida con la UD Ibiza cuando jueguen como local de cara a la confección de los calendarios de la temporada 2021-22. El secretario de la Balear prefiere no pillarse los dedos y tener un «plan B» si finalmente ambos clubes comparten instalación, los celestes en Segunda División y los rojillos dos escalones más abajo, en Segunda RFEF.

Relacionadas La UD Ibiza comenzará el lunes la reforma en las pistas de Can Misses

El club celeste ya había solicitado a la Liga de Fútbol Profesional que tenga en cuenta los plazos de construcción del nuevo estadio de Can Misses y aplace el debut de los ibicencos en casa a la segunda jornada de LaLiga Smartbank, el fin de semana del 22 de agosto.

Mientras tanto, la agria polémica surgida por el convenio de exclusividad para el uso del estadio, firmado entre la UD Ibiza y el Ayuntamiento de Vila para los dos próximos años, podría acabar en los tribunales ya que el CD Ibiza mantiene una firme oposición a ser exiliado a otra instalación municipal que no colme sus expectativas.

La idea original del Ayuntamiento es que el Cedé juegue sus encuentros como local en el campo de césped de las pistas de atletismo de Can Misses, recinto que será reformado por la UD Ibiza a partir del próximo lunes, como avanzó ayer en exclusiva Diario de Ibiza. Sin embargo, los deportivistas siguen cerrados en banda; no quieren abandonar el estadio en el que han logrado el ascenso y desconfían de que la nueva instalación satisfaga sus exigencias y las de la Federación española. El tira y afloja continuará a lo largo de los próximos días.

Compartir Can Misses

Desde la FFIB no quieren inmiscuirse en el convenio municipal firmado con la entidad que preside Amadeo Salvo, pero recuerdan que «ninguna ley prohíbe que dos clubes compartan un estadio municipal». «A la UD Ibiza le interesa tenerlo en exclusividad, pero no obliga la ley. Prohibiciones hay pocas, el único problema es que el césped no estaría en las óptimas condiciones», sostiene el responsable federativo.

Bosch hace referencia a otros recintos como Son Moix o La Cartuja para apoyar su argumento. «Porque hicieron el Estadi Balear, pero si no el Atlético Baleares compartiría estadio con el Mallorca. Y La Cartuja se hizo para que jugaran el Betis y el Sevilla, aunque luego no quisieran los clubes», puntualiza. Por esta razón, ha solicitado a la Federación española que en la medida de lo posible no haga coincidir a ambos clubes en sus encuentros como local.

De todas maneras, el secretario general de la FFIB conoce de primera mano los planes del Consistorio y, de momento, las sedes que tiene anotadas de cara al próximo ejercicio son el estadio de Can Misses para la UD Ibiza; el campo de las pistas de atletismo para el Cedé; y Can Cantó para el Inter Ibiza. «Las últimas noticias que tengo es que en las pistas de atletismo se va a renovar el césped natural, tienen que poner unas vallas alrededor del campo y un túnel de tipo acordeón que conecte con los vestuarios», detalla Bosch.