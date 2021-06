Garmendia: «Subir al Formentera es una satisfacción personal»

En el plantel del Formentera, el veterano Joseba Garmendia, uno de los pilares del equipo, es uno de los integrantes de la plantilla rojinegra que más ha disfrutado este ascenso de categoría, ya que, tal y como explica el centrocampista vizcaíno a Diario de Ibiza, tiene motivos personales más que justificados para sentirse especialmente feliz y contento.

«Imagínate. En la temporada 2017-18, en la que yo llegué al Formentera, acabamos descendiendo a Tercera en la última jornada y con un gol mío en propia puerta», recuerda Garmendia, al tiempo que destaca: «Después de tres años intentándolo, subir y poder devolver al equipo a la categoría en la que yo me lo encontré es, a nivel personal, una satisfacción enorme porque lograr este ascenso nos ha supuesto un esfuerzo descomunal. Estoy muy contento porque ha sido una temporada muy dura para nosotros. Hemos conseguido el objetivo sufriendo hasta el final, como no podía ser de otra manera, aunque eso hace que tengas más ganas aún de disfrutarlo».

A la hora de hacer balance de esta ya histórica campaña para la entidad pitiusa, el mediocentro de Basauri señala que se queda especialmente con la gran reacción que protagonizó el equipo tras el parón navideño, en un momento de la temporada que considera que fue «clave» para llegar después hasta el final en la lucha por el ascenso.

«Es verdad que no empezamos bien y que la primera vuelta de la Liga no fue buena. Luego, a partir de enero, sí que creo que de alguna forma encontramos el camino y eso no llevó a entrar en el primer ‘play-off’, donde tuvimos nuestra primera opción para ascender, pero fallamos frente al Constància cuando dependíamos de nosotros mismos. Aunque, afortunadamente, después todo nos ha salido bien en la repesca», asegura Joseba Garmendia, que también indica: «El equipo siempre confió en que se podía alcanzar el objetivo. Al principio nos costó un poco, aunque reaccionamos muy bien en cuanto vimos que competíamos y que éramos un grupo muy fiable. A partir de ahí estuvimos cada vez más convencidos de que podíamos conseguir este ascenso».

Asimismo, el experimentado futbolista vasco no quiso olvidarse de todas las personas que en estos últimos años, de una forma o de otra, han ayudado al Formentera a lograr este ascenso, del que los hizo también partícipes.

«Quiero acordarme en general de toda la gente que en todo este tiempo ha intentado conseguirlo. Y, en particular, me gustaría destacar la figura de Samu San José, que creo que ha sido una persona imprescindible en el club para mantenerlo a flote en momentos en los que se iba a la deriva. Con todos ellos, al menos en la parte que me corresponde, quiero compartir el mérito de este ascenso, que es de ellos también».

En cuanto a su futuro como rojinegro y al hecho de poder jugar con el Formentera en la nueva Segunda RFEF la próxima temporada, Garmendia señala: «La verdad es que cuando terminas una temporada así todo se ve más bonito e invita al optimismo. En principio la idea es seguir, pero, bueno, también quiero darme un tiempo para pensar y reflexionar porque también ha habido esta temporada momentos duros y en los que el día a día me ha costado más. Me daré unos días para pensar y para tomar una decisión».

Finalmente, Joseba Garmendia muestra su agradecimiento a toda la afición formenterense por «el apoyo» que le ha prestado al equipo, y la emplaza a que disfrute de este ascenso «tanto» como ellos, ya que han sido «muchos años intentando volver a conseguir esto».

Agus Ojeda: «Ahora toca disfrutar porque nos lo hemos ganado»

El lateral del Formentera declara que «aún» está «asimilando» lo que han logrado esta temporada

El lateral Agus Ojeda, uno de los futbolistas con más experiencia en la actual plantilla del Formentera, junto a Garmendia, Gorriz y Bonilla, ya vivió en la temporada 2016-17 la gloria de un ascenso a Segunda B con los rojinegros. Por eso explica que se siente feliz y contento, y que a día de hoy «aún» está «asimilando» lo que han conseguido esta campaña, pues reconoce que ha sido un camino muy duro y complicado.

«Estoy todavía asimilándolo todo. Ha sido una segunda vuelta muy buena la que hemos hecho. El equipo cambió mucho desde enero y siempre confiamos porque teníamos mucha ilusión. No pudo ser a la primera, pero esta segunda opción también ha sido buena», matiza el lateral argentino, a la vez que añade: «Ahora toca disfrutar del verano y con la gente de la isla porque nos lo hemos ganado. En el último tramo de la temporada el equipo se ha mostrado muy solido y demostramos que competíamos en cada partido y en cada campo. Estábamos con mucho ánimo y el equipo ha respondido».

En cuanto a su compromiso con el Formentera, Agus Ojeda asevera: «Le estoy muy agradecido al Formentera por lo que me ha hecho vivir. Ascensos, Copas del Rey... Y si puedo tener la oportunidad de disfrutar otra vez de la nueva categoría con el Formentera, yo esteré encantado de la vida de seguir aquí todo lo que haga falta».