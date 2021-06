El atletismo balear lucirá un crespón blanco por el CA Pitiús

La llamada de auxilio realizada este miércoles por el Club Atletisme Pitiús ante los perjuicios que entienden les provocará el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Vila y la UD Ibiza por las instalaciones de Can Misses ha resonado con fuerza en el resto de las islas. Una veintena de clubes del archipiélago han acordado, en solidaridad con la prestigiosa entidad ibicenca, portar crespones blancos durante el Campeonato de Balears absoluto de atletismo que se celebra este fin de semana en el centro de tecnificación de Mallorca.

«Para los clubes de Mallorca el Pitiús es un club histórico, un referente desde hace muchísimos años», afirma Jaume Mulet.

Jaume Mulet, presidente del Diana Athletic Club de Mallorca y portavoz de la plataforma de clubes de Palma, indicó que el convenio por el que la UD Ibiza tendrá a su disposición el campo de césped interior de las pistas «es una aberración». «Para los clubes de Mallorca el Pitiús es un club histórico, un referente desde hace muchísimos años y lo mínimo que podemos hacer es solidarizarnos con su situación. Si pasa esto se va a perder a una generación de deportistas, en un club que ha tenido atletas olímpicos e internacionales. Nos hemos puesto de acuerdo entre todos tanto por el Pitiús como por las pistas de atletismo, ya que otros clubes se verán perjudicados», argumentó Mulet.

Desde el Club de Atletismo Sa Rava también se sumaron a esta iniciativa en apoyo al CA Pitius. «No podemos dejar que se deje de lado un deporte como el nuestro. Es una instalación de atletismo con sus entrenamientos y sus competiciones como controles, campeonatos, trobadas de deporte escolar y todos los clubes federados de la isla la utilizamos», destacó el club de Sant Antoni.

Agradecimiento público

El CA Pitiús agradeció a través de una nota informativa «todas las muestras de apoyo recibidas en los últimos días tanto personalmente como a través de las redes sociales». Según el club ibicenco, muchos atletas lucirán el lema de la imagen que acompaña esta noticia en el campeonato autonómico en apoyo al Pitiús.

La entidad que preside Toni Roig desea que la pista de atletismo de Can Misses, «la pista de todos los atletas de Ibiza y Formentera», puntualiza, «siga siendo un lugar de reunión» donde atletas de todas las islas «vengan a participar en campeonatos locales, de Balears, controles federados, meetings como el Toni Bonet o encuentros escolares». «Y que no se les prohíba la entrada para otros eventos que no son atletismo», concluye el comunicado del CA Pitiús.