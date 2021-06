Acercamiento sin acuerdo entre el CD Ibiza y el Ayuntamiento por Can Misses

El Ayuntamiento de Ibiza mantuvo ayer una reunión con los representantes del Club Deportivo Ibiza con el objetivo de aplacar el profundo malestar del club rojillo por su salida obligada del estadio de Can Misses tras el convenio de exclusividad firmado por el alcalde, Rafa Ruiz, y el presidente de la Unión Deportiva Ibiza, Amadeo Salvo.

La entidad que preside Antonio Palma había puesto el documento en manos de un abogado y preparaba la interposición de un recurso contencioso cuando la intervención de Ruiz y Salvo aparcó la amenaza judicial.

Fuentes del club deportivo aseguraron a Diario de Ibiza que la reunión supuso un «acercamiento» con el Ayuntamiento, aunque matizaron que «faltan muchas cosas» para alcanzar un consenso que satisfaga sus pretensiones.

En un comunicado enviado al cierre de esta edición, el CD Ibiza asegura que, en la reunión, el Ayuntamiento se comprometió a construir en un periodo máximo de dos años, «aunque la información inicial era un año», lamentan, un estadio de fútbol «pensado por y para el Club Deportivo Ibiza» y que se convertiría «en la casa de club cuando el mismo estuviera finalizado». «Miembros de la directiva del club podrían participar, codo a codo, con los responsables del Ayuntamiento para construir un campo con los requisitos necesarios para competir en Segunda División RFEF», añade la nota de prensa.

El CD Ibiza estudiará las propuestas municipales en materia de horarios y reformas del campo de césped de las pistas de atletismo, donde Vila insiste en que juegue sus partidos en Segunda RFEF.

Por su parte, desde el Ayuntamiento indicaron que el encuentro fue «una nueva reunión de trabajo, de las que se están manteniendo estos días con diferentes clubes para avanzar en la reorganización de espacios». «A nuestro entender ha sido constructiva y cordial y nos hemos emplazado a más reuniones de trabajo para seguir acercando posturas y ajustando todas las cuestiones que preocupen a los clubes», añadieron fuentes municipales.

Seguir jugando en Can Misses

Uno de los principales escollos de la negociación es que el CD Ibiza quiere seguir jugando en el estadio de Can Misses. «Creemos que el convenio elaborado por parte del Ayuntamiento no debía marcar el uso exclusivo para la UD Ibiza, ya que según marca la normativa específica de la Liga de Fútbol Profesional, no hay exigencia de tal exclusividad». «Por tanto –añade el comunicado– este club quiere manifestar que es mucho más sencillo adecuar el calendario y los horarios de ambos clubes y que puedan disputar todos sus partidos en Can Misses, ya que sería una utilización del campo de juego de 90 minutos semanales. No entrenando allí ninguno de los clubes, sería totalmente viable esta opción», reitera el CD Ibiza.