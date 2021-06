La científica del deporte con más prestigio tiene nombre ibicenco

« Cuando eres deportista profesional no pagada son sacrificios que no duelen»

Antes de responder a las preguntas del periodista Paco Murillo, conductor del evento, Lorena Torres relató a través de diferentes imágenes sus primeros pasos en gimnasia rítmica y en natación sincronizada, disciplina esta última en la que llegó a ser campeona de Europa júnior. Una formación «dura y de mucho sacrificio» que, sin embargo, le sirvió para sentar las bases de su carácter y determinación en el mundo de la ciencia del deporte.

« Asesoramos para que los deportistas tomen las mejores decisiones y educarles en nutrición y recuperación»

Torres renunció a una prometedora carrera en el agua como deportista profesional –aunque no remunerada, lo que entiende como «sacrificios que no duelen»– para enfocarse en los estudios universitarios en Barcelona. Después de licenciarse en Ciencias del Deporte y la Actividad Física, Torres se incorporó al CAR de Sant Cugat y allí trabajó en distintas modalidades como el tenis y el golf, deporte con el que confiesa aprendió mucho «en rehabilitación y prevención de lesiones». «Fue mi primera experiencia profesional. Ahí supe que lo que quería hacer era alto rendimiento deportivo», explicó ante los asistentes, entre quienes destacaron excompañeros como Javi Bonet, director insular de Deportes, o Paco Vázquez, exjugador y entrenador profesional de baloncesto.

« En EEUU tuve que romper muchas barreras, pero si eres bueno y vales, te lo valoran»

La tesis doctoral, el ámbito universitario y su ambición por aprender nuevas áreas le permitieron trabajar con la cantera del FC Barcelona de baloncesto, puesto que compaginó con el equipo nacional de natación sincronizada. Poco a poco fue entrando en círculos de investigadores internacionales y, gracias a uno de sus colegas, llegó la gran oportunidad de la NBA.

«No se puede decir que no a algo así. Pero no habría podido hablar con entrenadores de la NBA sin haber pasado por el baloncesto español», reconoció Lorena Torres, antes de remarcar que en EEUU empezó «desde abajo» y que su paso por la liga norteamericana fue «duro». «Tuve que romper muchas barreras, pero si eres bueno y vales, te lo valoran», puntualizó.

Su labor en los clubes fue evolucionando de la preparación física a la investigación, la implementación de los avances tecnológicos y el análisis de datos. «Nuestro trabajo es asesorar para que los deportistas tomen las mejores decisiones y educarles en nutrición y recuperación», resumió la ibicenca, que «ni soñaba» con poder trabajar en una franquicia tan importante como la NBA.

De la NBA a la selección

Tras un último año en Filadelfia, donde ejerció como directora del departamento de rendimiento de los Sixers, llegó la llamada de la Federación española. «En este momento de transición yo iba a tener tiempo, la selección buscaba una figura así y tuve la suerte de que Scariolo y Garbajosa vieran que encajaba», explicó Torres sobre su incorporación al equipo nacional con vistas a Tokio.

« Para la mujer es muy difícil conciliar la vida familiar con el alto rendimiento deportivo»

Para la científica del deporte «tampoco era un sueño» trabajar con la selección absoluta de baloncesto. «Lo que me llena no es ser olímpica o estar en la NBA, me llena que mis deportistas estén preparados y lo hagan lo mejor posible», argumentó.

En su opinión, valores como «la constancia, el esfuerzo, las ganas de aprender y de formarse» y tener la determinación de «buscar gente que te inspire y de demostrar cuando te dan la oportunidad» son algunas de las claves del éxito profesional.

«Todavía hay mucho machismo. Vais a tener que picar más piedra que ellos»

Sin embargo, la ibicenca lamentó que también en su campo «hay mucho machismo todavía». «No es fácil para nosotras. El deporte de éxito que aporta dinero es mayoritariamente masculino, tenemos que romper muchas barreras. Vais a tener que picar más piedra que ellos», dijo en tono coloquial a las oyentes, antes de remarcar que para la mujer «es muy difícil conciliar la vida familiar con el alto rendimiento deportivo». «Y es una pena porque tenemos grandísimas preparadoras físicas que han tenido que renunciar por ser madres», concluyó.