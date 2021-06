El CB Sant Antoni se aferra con fuerza al sueño de la LEB Plata

Por tal razón, según ha podido saber Diario de Ibiza, en la entidad sanantoniense se está trabajando estos días con ahínco y denuedo para agilizar todas las gestiones necesarias y poner al día la documentación que debe presentar obligatoriamente ante la Federación antes del próximo 3 de julio, con el fin de presentar su propuesta y acreditar su predisposición a ocupar una plaza en la Liga LEB Plata la próxima temporada 2021-22, siempre que se diera el hipotético caso de que alguno de los clubes recién ascendidos u otro cualquiera renunciaran a militar en la categoría.

Según explica Marcos Páez, coordinador del CB Sant Antoni, el objetivo del club portmanyí es «ganar todo el tiempo posible» con idea de tener «presentada y arreglada» la documentación en la Federación Española para hacer «constar con antelación» que están «dispuestos» a jugar en la LEB Plata «si se diese», por una u otra razón, «esa posibilidad».

«Nos harían falta dos renuncias para poder optar a jugar la temporada que viene en la LEB Plata. Nosotros acabamos séptimos en la fase final por el ascenso, que es, por normativa y reglamentación de las bases de la competición, el último puesto que otorga el mérito deportivo de tener la posibilidad de acceder a la LEB Plata en caso de que haya renuncias, sin tener que comprar plaza ni nada parecido», detalla el coordinador del club sanantoniense, antes de matizar: «El Group Mollet, que nos ganó en el último partido de la fase final, está por delante de nosotros, pero en el club, de todas maneras, estamos preparando toda la documentación para presentar en la Federación nuestra propuesta de querer estar en la LEB Plata».

Pendientes de varias opciones

En este sentido, Marcos Páez adelanta a Diario de Ibiza que el próximo día 3 de julio, «como requisito obligatorio e ineludible», el CB Sant Antoni tiene que depositar ante el organismo federativo nacional «el aval» para hacer constar que, en caso de renuncias, están ahí para «entrar» en esa categoría superior.

«No quieren hacerse ilusiones, por si luego no sale nada al final» Marcos Páez - Coordinador CB Sant Antoni

«De momento, hasta que no llegue ese día, no sabremos nada ni hay tampoco nada cierto. Pero, por precaución, estamos preparando y agilizando toda la documentación necesaria que hay que dejar depositada. No sabemos si será luego un trabajo infructuoso, pero será siempre mejor que no nos arrepintamos después de no haberlo hecho», apostilla, al respecto, el coordinador del CB Sant Antoni, que también apunta: «Se están barajando por ahí varias cosas y posibilidades. Además de que puedan producirse algunas renuncias, también se está hablando de que se podría hacer una reforma en la LEB Oro, que consistiría en ampliar el cupo de equipos en esa categoría, lo que repercutiría en forma de efecto dominó en la LEB Plata, donde se crearían más plazas».

Así las cosas, Marcos Páez incide en que en el club sanantoniense «no quieren hacerse ilusiones, por si luego no sale nada al final», pero también en que «objetivamente» es «lo que deben hacer ahora mismo».

«Estamos solicitando informes y documentos a las administraciones, para presentar el aval y demostrar que las instituciones van a continuar prestándonos su apoyo, al igual que los patrocinadores. A ver si tenemos suerte porque creo que estaría bastante bien que nos saliera este tema. Si se nos pone a tiro, iremos a por ello seguro. Estamos estudiando la viabilidad y preparando toda la logística relacionada con esa posibilidad», asegura el coordinador de la entidad portmanyina, al tiempo que subraya: «Subir a la LEB Plata sería algo muy interesante para nosotros. Imagínate. Aquí en Sant Antoni la gente está otra vez como loca con el baloncesto. Y estamos hablando ya de jugar en una categoría nacional, que es la primera que hay profesional, algo que pienso que sería muy importante para toda la isla de Ibiza. Pero, si no es este año, pues no pasa nada, porque ya estaremos bien preparados para el año siguiente por si se da».

La decisión del Estudiantes

Aunque está el aire, una de las renuncias a la LEB Plata podría ser la del filial del Estudiantes, que consiguió el ascenso desde la Liga EBA hace unas semanas, puesto que el descenso del primer equipo desde la ACB a la LEB Oro condiciona y mucho el futuro de la entidad madrileña, por lo que esa podría ser una de las llaves que le abra al CB Sant Antoni una de las puertas al ascenso por méritos deportivos.