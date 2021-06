El atleta de la Peña Deportiva Marc Tur disputó el pasado sábado el XXXIV Gran Permio Internacional de Marcha Cantones de A Coruña (20K), finalizando en el puesto 43 (de los 90 participantes) con un tiempo de 1:25:14.

El ibicenco reconoció que el resultado fue peor del que esperaba. «No estaba en mi mejor momento y parece que me ha costado más de lo que creía tras el 50K de República Checa», en el que consiguió la medalla de oro y la clasificación para los Juegos Olímpicos.

A la hora de analizar los fallos, el atleta explica: «Cometí el error de salir muy rápido, fui demasiado ambicioso, y los 10 primeros kilómetros fueron bastante buenos, alcanzándolos en 41’23’’. Pero empecé a bajar el ritmo y al final pinché», explica.

A pesar de que no ha sido una de sus mejores carreras, Tur tiene claro que toma nota de sus errores para no volver a cometerlos en próximas pruebas de 20K, «que me cuestan más que las de 50K», añadió el de Santa Eulària.

El español Diego García y la colombiana Sandra Arenas se proclamaron ganadores del Gran Premio Internacional Cantones de marcha atlética celebrado el sábado en A Coruña.