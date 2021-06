Juan Fernández: «El proyecto de la UD Ibiza es bonito, ilusionante y está bien hecho»

El zaguero está «contentísimo» por el hecho de que la isla vaya a disfrutar la LaLiga Smartbank en el ejercicio 21-22, pero cuando se le pregunta si le gustaría jugar en la UD Ibiza tira balones fuera con elegancia. «A mucha gente le gustaría, pero soy jugador del Almería y sólo eso. Después, en el mercado pueden pasar cuarenta mil cosas», añadió.

El jugador tiene un año de contrato con los almerienses, que en la temporada 2021-22 volverán a jugar en la Segunda División, después de haberse quedado sin opciones de ascenso a Primera tras caer eliminados por el Girona en la ronda de semifinales del ‘play-off’ a LaLiga Santander.

Con respecto a la campaña con el Sabadell, manifestó que «ha sido una pena» no haber logrado la permanencia con los arlequinados. «Creo que hemos tenido equipo para salvarnos e incluso para estar más arriba. Hemos hecho buen fútbol, pero ha habido ciertos momentos de la temporada en los que no hemos sabido sacar los resultados, a pesar de no haber sido inferiores a ningún rival», indicó el ibicenco. «Este equipo tenía potencial para salvarse. Pero si a lo largo de 42 jornadas no lo hemos conseguido es que algo no habremos hecho bien del todo», recalcó.

Mientras, en el apartado individual afirmó que había «conseguido lo que buscaba, que era jugar después de una lesión tan larga». «Creo que he jugado y he estado a gran nivel. La lástima es no haber podido hacer más por el equipo para haber conseguido el objetivo de la salvación», manifestó el central balear, que espera pasar también unos días de relax en Ibiza.