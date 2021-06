Jesús Bergua y Jana del Río dominan la prueba de la Copa de España

Santa Eulària disfrutó este domingo de una entretenida matinal con la natación como gran protagonista y atracción para aficionados, curiosos y turistas, con motivo de la celebración de la popular Mini Ultraswim-Copa de España de natación en aguas abiertas, en la que se impusieron Jesús Bergua y Jana del Río. También hubo dos pruebas más en paralelo del I Trofeu Granados Aumacellas-Campeonato de Balears de 1.500 y 3.000 metros de la especialidad, organizadas por el Club Náutico Santa Eulalia y la Federación Balear de Natación.

En torno a las 10.30 horas de la mañana se daba el pistoletazo de salida en la playa de Cala Llonga a la segunda etapa de la Copa de España de aguas abiertas, con alrededor de un centenar de nadadores formando parte de la prueba, en una exigente competición en la que los participantes de la Mini Ultraswim 2021 debían completar una travesía sobre una distancia de 5 kilómetros hasta llegar a Santa Eulària, donde les esperaba la meta, ubicada junto a la Escuela de Vela de la localidad.

A pesar de amanecer el día con una mañana bastante nublada, las condiciones meteorológicas respetaron el desarrollo de la prueba, aunque los nadadores tuvieron que hacer frente a un mar algo encrespado que fue haciendo criba, poco a poco, entre los diferentes aspirantes a la victoria.

Así las cosas, tras una competida travesía en la que se vivió por momentos una intensa lucha por situarse en las primeras posiciones entre los principales candidatos, en la línea de meta se alzó con el triunfo en la categoría masculina el valenciano Jesús Bergua, representante del Club Natación Delfín, tras emplear un tiempo total de 59:31 minutos en completar el trayecto desde Cala Llonga a Santa Eulària.

«La prueba ha estado muy reñida porque hemos ido ahí en cabeza un grupete y nos hemos juntado casi al final. Estoy muy contento con esta victoria. Es la primera vez que vengo a Ibiza a nadar y se puede decir, literalmente, que he llegado y he besado el santo», declaró el nadador valenciano después de salir del agua, al tiempo que explicó: «Al principio hemos ido nadando algo lentitos, pero después he intentado romper un poco el grupo. Me he puesto a tirar delante en cabeza y he visto que se me enganchaban por detrás los nadadores que han quedado segundo y tercero. A partir de ahí he nadado controlando y a mitad de la prueba hemos relajado un poquito el ritmo hasta los últimos metros, que han sido ya de verdad una auténtica lucha en la que cada uno iba buscándose lo suyo».

Finalmente, el representante del Club Natación Delfín señaló: «Es de agradecer que se organicen pruebas así en la isla, después de todo el tiempo que los nadadores llevamos en seco. La verdad es que es una gozada nadar por aquí y disfrutar de estas aguas merece mucho todo este esfuerzo».

La segunda plaza se la apuntó el nadador local Álvaro Benítez, del Club Náutico Santa Eulalia, con un registro de 59:50 minutos, mientras que el tercer puesto masculino fue para José María Gómez, del UCAM Fuensanta, con un crono de 59:57 minutos.

Por otra parte, en la categoría femenina, la victoria se la adjudicó la catalana Jana del Río, del Club Natación Mataró, tras cerrar su participación con un tiempo de 1.01:28 horas.

«Estoy contenta y muy satisfecha de mi primera prueba en Ibiza. Nadando he sentido muy bien, aunque costeando ha habido muchas olas por ahí. Luego, en el tramo final, el mar estaba mejor y más tranquilo, con un agua que estaba perfecta, y todo me ha ido bien», comentó la vencedora de la prueba, antes de indicar: «Al principio era complicado porque había un grupo de nadadores bastante grande y nadábamos todos juntos, pero después se han escapado tres chicos y yo me ido detrás, aunque los veía un poco lejos de mí».

El segundo lugar en el podio femenino lo ocupó Claudia Basilio, nadadora del Club Náutico Santa Eulalia, con 1.05:49 horas, seguida de Susanna Ashley, del CD Alegatos, que fue tercera con un apunte de 1.10:01 horas.

Campeonato Balear

Mientras tanto, de forma paralela, en la bahía de Santa Eulària, se disputó el Campeonato de Balears de aguas abiertas de 1.500 y 3.000 metros, con salida y llegada desde la Escuela de Vela.

Por categorías, en la cita para alevines de los 1.500 metros, se hicieron con el triunfo Adriana Esteban (23:24 minutos) y Marc Vallvè (22:24), ambos del CN Ibiza.

En las pruebas infantiles de 3.000 metros ganaron José María Aznares (43:45), del CN Santa Eulalia, y María Riera (47:56), del CN Ibiza.

Sobre la distancia de 5.000 metros de la Mini Ultraswim, alzaron la palma Álvaro Benítez, del CN Santa Eulalia, en categoría júnior, así como Ana Martínez (1.18:30 horas), del CN Felanitx, y Francisco José Pérez (1.05:45 horas), del CN Santa Eulalia, en las categorías sénior femenina y masculina.