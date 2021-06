Amadeo Salvo, presidente del consejo de administración de la UD Ibiza, aseguró ayer también que trabajan para conseguir una plantilla competitiva en Segunda. «Vamos a hacer un buen equipo, competitivo. A ver, todo el mundo decimos esto. Los que han bajado también decían que iban a hacer un buen equipo. Pero esto es deporte», comentó Salvo.

El máximo dirigente del club celeste manifestó que van a «intentar optimizar todo, patrocinios, capital...». Además, afirmó que el capital social que la ley exige para el club es de 4,7 millones de euros, mientras que el canon que estable LaLiga para participar en Segunda División asciende a 2,4 millones.

Con respecto a los abonos que se podrán tramitar, explicó lo siguiente: «Poniendo los asientos en los fondos, Can Misses tiene 2.904. Las gradas prefabricadas que vamos a montar van a tener 1.925, dependiendo de la configuración. Puede ser menos, pero más no. Los banquillos tienen que ir empotrados en la tribuna, por lo que esta se nos queda en torno a 700. Si sumas, son 5.500 espectadores. La ley te obliga a tener taquilla abierta en torno a un diez por ciento, y a tener disponibilidad para el otro equipo del cinco por ciento. Con todo eso, calculamos que no va a haber más de 4.500 o 4.700 abonados. No podemos, aunque nos gustaría sacar más», añadió también Salvo.

El presidente de la UDIbiza desveló también que «el filial [el Sant Rafel] y las secciones deportivas [voleibol, balonmano, fútbol sala y rugby] te imputa directamente en el coste de plantilla. Y el equipo femenino, que no tenemos en este momento, pero que algún día lo vamos a tener», comentó el máximo dirigente de la UDIbiza, que dejó claro que, a pesar de lo que puede representar un hándicap, no piensan renunciar al compromiso establecido con el deporte ibicenco.

Por último, tampoco descartó que en el futuro se pueda disponer de un estadio con mayor capacidad a la que acabará teniendo Can Misses, en el que se podrían superar los 10.000 espectadores, comentó Salvo.