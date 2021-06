Cristina Ferrer: «Si no me viera con opciones de estar en los Juegos no iría al preolímpico»

«Yo me imagino en Tokio y llevo muchos días dándole vueltas. Tengo imágenes mentales, pero primero tengo que hacerlo. Sería un sueño y una ilusión. No sabes cuánto», indicó la deportista ibicenca, que reconoció que de meterse en los Juegos podría ser el broche antes de una posible retirada. «Es casi seguro que diría adiós. No es un cien por cien, pero llevo 33 años. El deporte de élite no es compatible con una vida normal, con una vida profesional o personal», indicó la karateca ibicenca, que ha dado muchos éxitos al deporte de la mayor de las Pitiusas.

En este preolímpico, Ferrer explicó que «por el momento» se quita a varias rivales fuertes que «ya están clasificadas» para los Juegos, por lo que su candidatura gana enteros, aunque todas las competidoras a las que se enfrentará «son complicadas».

Va a dispuesta a «darlo todo» pero necesita «estar entre las tres primeras». «La competición se divide en tres partes. La primera es eliminatoria y en la segunda quedan cuatro competidoras. De esas cuatro se hace todas contra todas y se clasifican tres», detalló Ferrer sobre lo que deberá afrontar en la capital francesa.

Físicamente bien

La pitiusa dijo encontrarse físicamente «muy bien» y «perfecta» de la mano izquierda que se lesionó hace ya varios meses. «Todavía entreno y compito vendada por seguridad. Pero la mano está perfecta. Entrenar con dolor o condicionada te merma bastante, pero gracias a Dios recuperé bien y puedo ir a tope», comentó la isleña, que reconoció que cuando se produjo esta lesión temía que no hubiese llegado a esta fase decisiva de la temporada.

Con respecto a haber sido una de las elegidas para este preolímpico, a pesar de no haber brillado en el último Europeo, comentó lo siguiente. «Ya era decisión por la parte técnica. No saqué medalla, pero creo que no peleé mal. Siempre te queda la duda porque la compañera que está en mi peso [-61 kilos] pues también lo hace muy bien, pero bueno».

La de Sant Antoni viajará el martes a París, donde competirá a partir del próximo sábado 12 de junio, según explicó. Por lo tanto, ahora afrontará varios días preparatorios antes de la gran cita, en la que intentará cumplir su gran sueño como deportista. «Es algo que siempre lo he llevado dentro», sentenció.