El CD Ibiza no quiere salir del estadio de Can Misses hasta que no disponga de otro campo adecuado

El Club Deportivo Ibiza expresó este viernes su «profundo malestar» tras conocerse el jueves que la temporada que viene no podrá jugar ni entrenar en el estadio municipal de Can Misses, cuyo uso pasa a ser en exclusiva para la Unión Deportiva Ibiza de Segunda, tras la cesión otorgada por el Ayuntamiento de Ibiza por un periodo de dos años. El ‘Cedé’ emitió un comunicado, a última hora de la tarde del viernes, en el que pide no salir de la que ha sido su casa deportiva desde siempre «hasta que no se termine con la construcción de una instalación deportiva» que sea «acorde» a sus necesidades, algo que se les ha prometido que llegará para la campaña 2022-23.

La entidad que preside Antonio Palma asegura que «agotará todas las soluciones para defenderse de una actuación que va en contra del principio de igualdad de trato para todos los clubes de Eivissa».

En el documento, compuesto por once puntos, el CD Ibiza explica que se enteraron por varios medios de comunicación de la idea que tenía el Consistorio de sacarlos del estadio de Can Misses, por lo que pidieron explicaciones por ello. Desde el ayuntamiento, aseguran, se les pidió que tuvieran paciencia y se les indicó que el club «nunca sería penalizado». Sin embargo, en la tarde del jueves se les informó que debían abandonar Can Misses, y la alternativa que se les ofreció es disponer de «Can Misses-2 para entrenar y utilizar el campo de [la pista] de atletismo» para jugar los partidos de Liga, un espacio en el que podrían llevar a cabo «un entrenamiento único por semana» ya que la UD Ibiza también tendría preferencia en el mismo.

«Se nos prohíbe así el uso de todas las instalaciones que hasta el día de hoy tenemos en nuestro estadio, y sobre todo que para la próxima temporada tendremos que disputar nuestros partidos como locales en un recinto que no dispone de las medidas necesarias para atraer a un publico, a unos sponsors y a los talentos futbolísticos que necesitamos para realizar un proyecto sólido dentro de Vila», se indica en el tercero de los puntos del comunicado.

El CD Ibiza reconoce que esta situación «se veía venir y lamentablemente no se han encontrado soluciones a día de hoy». «Desde este club hemos invertido mucho dinero, trabajo e ilusión para llevar el nombre de Vila lo más alto posible y crear una escuela de fútbol base que formará deportivamente y culturalmente a jugadores en nuestra ciudad», se indica también, pero el proyecto global de la entidad está en el aire. Porque aseguran que la decisión de obligarlos a abandonar Can Misses les «impide seguir creciendo» y hace que el club «deba replantearse su futuro inmediato deportivo», existiendo el riesgo de que puedan bajar de nuevo a Tercera División tras haber logrado el ascenso a la Segunda RFEF.

Además, entre los planes de la entidad pitiusa también está crear «una academia de fútbol de referencia, siendo todo ello imposible sin tener una instalación acorde con la magnitud del proyecto», se explica.

Dardo directo al alcalde

El malestar del CD Ibiza con el Ayuntamiento de Eivissa llega hasta el punto de que en el comunicado se indica que el alcalde, Rafa Ruiz, no ha cumplido su palabra. «El año pasado estando los dos clubs [el CD Ibiza y la UD Ibiza] en ‘play-off’ nos trasladó el señor alcalde, Don Rafael Ruiz, que no iba a haber por su parte ningún privilegio para un club de élite, que lo más importante para él era ayudar al fútbol base, cosa que, a día de hoy a nuestro entender, no se cumple con las medidas recién adoptadas por el Ajuntament de Eivissa».

Un Consistorio, según se explica en el mismo documento, les ha «asegurado haber luchado hasta el último día» para que el CD Ibiza pudiera jugar en Can Misses, algo que este mismo miércoles pasó a ser «imposible». «La justificación que se nos ha dado es que la LFP obliga a esta situación de exclusividad a favor de la UD Ibiza en Can Misses y un uso prioritario del campo de atletismo», se explica también.

Desde el CD Ibiza, sin embargo, siguen abiertos «al diálogo con todas las instituciones públicas de Vila, e inclusive con otros clubes de Eivissa, para intentar mejorar la propuesta realizada ayer [por el jueves] por los miembros del Consistorio».