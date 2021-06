El ibicenco Marc Tur, atleta de la Peña Deportiva, acudirá este sábado 5 de junio a participar en el XXXIV Gran Premio Internacional de Marcha ‘Cantones de A Coruña 2021’.

El deportista pitiuso, flamante campeón de Europa por Equipos en los 50 kilómetros marcha, asegura que se desplaza a esta competición «con muchas ganas», tras el éxito continental conseguido el pasado 16 de mayo y haber logrado igualmente su plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano.

Sin embargo, Marc Tur reconoce que en A Coruña, donde competirá en la modalidad de los 20 kilómetros marcha, «no va a estar al cien por cien».

«Tras el gran esfuerzo que supusieron los 50 kilómetros en la República Checa tuve algunos problemas en una rodilla, que me forzaron a descansar, por lo que no he podido entrenar mucho y por ello no me encuentro en mi mejor estado de forma», adelanta el atleta de la Peña Deportiva.

No obstante, a pesar de ese problema, Tur afirma: «Lo haré lo mejor que pueda».

El Gran Gran Premio Cantones de Marcha Atlética es un evento destinado a atletas profesionales y está declarado por la World Athletics como Patrimonio mundial del atletismo.

La competición, organizada por el Ayuntamiento de A Coruña y la Federación Gallega de Atletismo, FGA, se desarrollará alrededor de un circuito urbano de un kilómetro en los Cantones, que tendrá en el Obelisco su salida y meta.

La prueba que se celebra en tierras coruñesas forma parte del Challenge de Marcha 2021 junto al Grande Premio Internacional de Rio Maior (Portugal), los Juegos Olímpicos de Tokio, la Race Walking Permit Meeting Challenge de Ciudad de México y la Invitational Race Walking Meeting de Acoalcos (México).