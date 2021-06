David Escandell: «Lo de que voy a dirigir a la Peña Deportiva es mentira»

David Escandell, entrenador del PE Sant Jordi, negó ayer de forma categórica y rotunda que la próxima temporada vaya a dirigir a la Peña Deportiva, tal y como se afirmaba en algunas noticias publicadas que le vinculaban de hecho con el club santaeulaliense.

El técnico ibicenco aseguró este miércoles a Diario de Ibiza que esa noticia que apareció publicada «es mentira».

«Esa noticia es mentira y me ha sorprendido muchísimo», indicó el entrenador verdinegro, al tiempo que reconoció: «Sí que ha habido un leve contacto de ellos hacia mí, pero no hay nada firmado ni confirmado mucho menos. La noticia que ha aparecido es a día de hoy todo mentira. Mi intención es renovar con el Sant Jordi y la idea es ampliar mi contrato».

Momento para la continuidad

En este sentido el técnico del cuadro ‘jordier’ indicó que el club verdinegro ha dado este año «un pasito adelante» y que «ahora es momento de tener continuidad».

«Pienso que es necesario seguir con el proyecto del Sant Jordi. Si estoy en Ibiza no es porque sea de la isla. Llevo muchos años trabajando fuera y me muevo por proyectos que me interesan y en los que pueda seguir progresando. Todo lo que venga de superior categoría sí que podría ser una posibilidad, pero ahora mismo mi prioridad número uno es seguir para darle forma a esto y salir con el Sant Jordi con un proyecto más ambicioso para la temporada que viene», subrayó Escandell.

Por su parte, Pablo Rodríguez, director deportivo del PE Sant Jordi, señaló: «El tema de la renovación de David con nosotros está muy avanzado. Seguramente en estos próximos días renovará. Estamos muy contentos con él y por lo que tengo entendido él también lo está con nosotros, así que seguiremos con nuestro proyecto. Estamos de acuerdo en todo, pero no hemos encontrado el día para firmar y anunciarlo».