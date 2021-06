El HC Ibiza se muestra «contento» de su estrecha relación con la UD Ibiza

El HC Ibiza, que ha completado una campaña histórica en lo deportivo en su año de debut en la División de Honor Plata masculina, ha asegurado sentirse «muy contento» con la estrecha relación que mantiene con la UD Ibiza, al tiempo que han indicado también que, después de cumplirse la primera temporada del convenio de colaboración firmado con el club celeste, confían y esperan que el próximo año la entidad que preside Amadeo Salvo pueda aumentarles la ayuda económica que les presta, aprovechando las ventajas que ofrece su histórico ascenso a la Segunda División del fútbol español.

«Nosotros ya hemos conversado con la UD Ibiza respecto al proyecto conjunto que queremos llevar a cabo. Ellos nos manifestaron que si subían de categoría, su intención era que también participarían más económicamente en los objetivos de nuestro club», destacó este martes Hugo Suárez, director deportivo del HC Ibiza, antes de adelantar: «La semana que viene tenemos prevista una reunión con la UD Ibiza para ver hasta dónde pueden llegar económicamente para que nosotros podamos fijar unos objetivos más concretos de cara a la próxima temporada».

En este sentido, el director deportivo del club de balonmano subrayó que están «muy contentos» con la relación entre ambas entidades porque la UD Ibiza «ha cumplido en todos los aspectos» con el HC Ibiza.

«Ellos han cumplido con nosotros. Y por lo que me consta, la UD Ibiza también está muy contenta de cómo nos organizamos y de cómo llevamos el club. Lo único que hemos recibido por parte de ellos son piropos y agradecimientos por cómo hacemos la organización con respecto a ellos», señaló Hugo Suárez, al tiempo que ahondó: Teníamos unos pactos que cumplir con ellos a nivel presupuestario, de redes sociales y de todo. Y, la verdad, es que diferentes personas han ayudado mucho en el club para que esto se pudiera llevar a cabo».

No obstante, el director deportivo del HC Ibiza apuntó que el convenio de colaboración firmado «no incluía» ningún punto específico que hablase de «un aumento de la asignación económica» en el caso de que se produjera un «ascenso» de la UD Ibiza, aunque tendrán que «hablarlo».

«La idea que manifestaron es que cada año intentarían colaborar más, pero esto es un convenio de palabra. No hay ningún papel escrito por el cual ellos tengan que aportar una cantidad económica mayor de la pactada de inicio», afirmó Hugo Suárez.

Reestructuración de la plantilla

Por otra parte, el responsable deportivo del HC Ibiza avanzó, aprovechando la noticia de la reciente renovación de Ander Iriarte, por una temporada más, y de Dani Bernárdez, para las próximas cuatro campañas, que la plantilla del equipo de División de Honor Plata se puede decir que está «casi cerrada».

«Entre esta semana y la que viene daremos la notificación de hasta cinco fichajes más, que junto al nuevo portero Daniel Jorge Broto, harán las seis posiciones que necesitamos para hacer un equipo. Y no hay ningún jugador que sea mayor de 23 años. El objetivo del club es intentar crecer cada año un pasito más y crear un bloque de cara al futuro», matizó Hugo Suárez sobre el proyecto, antes de detallar que las bajas en la plantilla para la próxima temporada son Celorrio, Basualdo, David Salas y Benji.

El primera línea Ander Iriarte declaró este martes, tras comprometerse por otra temporada con el HC Ibiza, que la principal razón para ampliar su contrato es porque se siente «muy cómodo».

«La verdad es que desde el primer día me he sentido uno más y muy integrado. Viendo un poco cómo nos ha ido el año y las expectativas que hay en el club de crecer, pues, eso ha sido clave para renovar», resumió el lateral izquierdo, que también comentó de cara a la próxima temporada: «Al principio creo que la gente tenía como un poco de dudas con nosotros como recién ascendidos, pero pienso que el equipo está intentado sentar las bases en la categoría y año a año ir un poco a más».

El pivote Daniel Bernárdez confirmó este martes que se sentía satisfecho por la campaña realizada, por su renovación por cuatro años más con el HC Ibiza y porque es «muy feliz» en la isla.

Bernárdez, que llegó a la disciplina del HC Ibiza a finales de agosto de 2019 para jugar en Primera Nacional, explicó sobre la ampliación de su vinculación con el club ibicenco: «Este año era un poco incógnita porque al subir de categoría no sabes bien lo que te vas a encontrar. Creo que hemos rendido muy bien y que hemos hecho un gran año. Estoy muy contento en la isla. He renovado por unas cuantas temporadas porque aquí he encontrado un lugar en el que estoy a gusto, la verdad».