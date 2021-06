El Ayuntamiento de Ibiza quiere tener listo el convenio de usos de Can Misses esta semana

Una semana después de que la UD Ibiza haya ascendido a Segunda División, todavía faltan por conocer los detalles de convenio de cesión de uso del estadio municipal de Can Misses para que el conjunto celeste pueda jugar en Segunda División. Según ha podido saber Diario de Ibiza, el Ayuntamiento de Ibiza, propietario de la instalación deportiva, pretende dejarlo cerrado esta semana. Fuentes municipales han asegurado a este rotativo que están a la espera de las últimas indicaciones de LaLiga para acabar de cerrar el documento.

De hecho, según apuntó IB3 Televisió la semana pasada, técnicos de LaLiga visitarán el estadio este miércoles para abordar las últimas cuestiones referidas a la reforma que se tienen que llevar a cabo en el recinto, que sufrirá una auténtica transformación para el desembarco del conjunto celeste en LaLiga Smartbank.

Pero la principal incógnita que deberá resolver el convenio es si el uso del estadio de Can Misses será en exclusividad para la UD Ibiza (que estará en LaLiga Smartbank) o lo compartirá con el CD Ibiza, que la temporada que viene jugará en la nueva Segunda Real Federación Española de Fútbol. Al parecer, la opción que cobra más peso, según ha podido averiguar esta redacción, es que sólo sea la UD Ibiza la que use Can Misses durante el curso 21-22.

Todo eso a pesar de que la normativa de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) no habla en ningún momento de que el uso del campo debe ser exclusivo. Pero sí, sin embargo, que se tenga «el título de propiedad sobre el recinto deportivo» o, en su defecto, «el convenio de uso firmado» entre el club y la propiedad del estadio.

Si finalmente es la UD Ibiza la que utiliza exclusivamente Can Misses, esto provocaría que se le debería buscar un sitio a un CD Ibiza cuyos dirigentes no sabían ayer nada de en qué punto estaba el citado convenio de uso.

La posible construcción de un nuevo estadio

Los campos municipales de Can Cantó o Can Misses-2 son las únicas opciones que existen ahora mismo para recolocar al CD Ibiza en Vila, a no ser que se construya un nuevo terreno de juego, una opción que también se baraja y que aliviaría además las necesidades de los clubs del municipio.

Porque otro problema que se le pude presentar al Ayuntamiento de Ibiza es si el Inter Ibiza acaba ascendiendo a Tercera División. De momento, el conjunto interista es primero junto con la Penya Independent de Sant Miquel, empatados ambos con 41 puntos. Ambos tienen dos partidos aún por jugar, pero buscan el premio de quedar campeones de la Regional Preferente Pitiusa y así ascender directamente a Tercera.

Si finalmente el Inter sube de categoría también podría necesitar de un acomodo algo más especial que el que tiene hasta ahora.

Por otro lado, el tiempo apremia para empezar las obras en Can Misses, ya que la competición de Segunda está previsto que arranque el fin de semana del 14 o el 15 de agosto. Será una auténtica carrera contrarreloj para que todo esté listo para la histórica ocasión.

De momento, el primer paso que se ha dado, en el proceso de transformación que se llevará a cabo, es comenzar a retirar parte de las gradas supletorias que se colocaron en el estadio con motivo de la visita del Barça, en enero de 2019, para jugar el partido correspondiente a la Copa del Rey, que ganaron los azulgranas por 1-2. Un grupo de operarios trabajaban de ayer por la mañana y por la tarde para desmontar las estructuras que se colocaron para ampliar el aforo en la parte del fondo sur del campo.

Se tienen que desmontar estas gradas para que puedan entrar los camiones con el material con el que se iniciarán las obras del estadio, según informaron fuentes de la UD Ibiza. Posteriormente se optará por instalar un nuevo graderío supletorio, pero diferente al que había.

Enfado de la peña Podencs Nics

Por último, los que ayer se pronunciaron en las redes sociales son la peña Podencs Nics, aficionados del CD Ibiza. Emitieron un comunicado titulado ‘Can Misses no se regala’, en el que muestran su «descontento» por el hecho de que se pueda «ceder el campo municipal de Can Misses a la UD Ibiza SAD».

Recalcan, en mayúsculas, que se tratan de instalaciones «municipales» y denuncian «la poca previsión para tener un proyecto en el que formen parte todos los clubes y disciplinas que utilizan dichas instalaciones». Además, denuncian «falta de información clara» con respecto a lo que se pretende llevar a cabo.

Creen que la UD Ibiza debe «hacerse cargo de unas instalaciones propias que cumplan o estén a la altura de sus necesidades» ahora en Segunda División.

Kellyan, Mateo e Ilyas no siguen en la UD Ibiza en Segunda División

La UD Ibiza anunció este lunes que tres de los futbolistas de la plantilla 2020-21, que consiguió el ascenso a la Segunda División, no continuarán en el club en la próxima temporada. Se trata del portero Kellyan (que estaba cedido por el Málaga), el delantero Ilyas Chaira (que estaba a préstamo por el Girona) y el centrocampista Mateo Enríquez (que también estaba cedido por el Girona).

Estas bajas se unen a las ya anunciadas de Kike López y de Kwasi Sibo. Sí que han renovado el central David Goldar y el portero Germán Parreño.