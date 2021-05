«El sueño sigue siendo poder ganar el título de Liga»

Silvia Riera Clapés (Ibiza, 1983), presidenta de la Federación Balear de Bádminton e ilustre pionera del deporte del volantín en las Pitiusas, al que comenzó a jugar con seis años de edad de la mano del entrenador inglés Collin Prior, introductor del bádminton en Ibiza, disfruta con fruición, como responsable del órgano federativo, de las alegrías y de los muchos éxitos que le ofrecen en este brillante presente los deportistas isleños. Y ahora, con más intensidad que nunca, Silvia Riera goza del imparable ascenso del bádminton ibicenco, una realidad que confirman sus buenos resultados deportivos y su productivo trabajo con la cantera, reforzados ahora por el impacto generado a nivel nacional en la Liga Top-8 con el proyecto del Club Bádminton Pitiús, flamante subcampeón de España por primera vez en su historia.

Vaya fiesta grande y memorable para el bádminton la que se vivió este sábado en el pabellón Insular de Sa Blanca Dona con la vuelta de la gran final de la Liga, entre el Pitiús y el Oviedo. ¿Cómo lo vivió desde la distancia, ya que no pudo presenciarlo en directo?

Por desgracia yo no la pude vivir allí en Ibiza porque ha coincidido con que teníamos varios campeonatos de España este fin de semana, como el de la categoría sub-13 en Benalmádena, Málaga, o como el sub-17 , en Galicia. Y yo me tuve que desplazar con los más pequeños y no he podido vivir esa parte tan bonita en directo.

Pero algo le habrá llegado, ¿no?

Sí, sí. Claro que sí. Me han llegado muchas imágenes y he podido ver bastantes vídeos del ambiente increíble que hubo. No lo he disfrutado en directo, pero algo sí que lo he vivido.

¿Qué cree que puede suponer para el bádminton ibicenco y de Balears que un club como el Pitiús haya estado tan cerca de coronarse, por primera vez, como rey del bádminton nacional?

Pues, para empezar, en primer lugar, que es ya todo un hecho histórico que un club de Balears consiga disputar una final nacional. Y, después, que es la culminación de un sueño por el que se lleva mucho tiempo trabajando. No ha sido una casualidad, ni tampoco es algo que pase de un día para otro. Es una labor bien hecha durante varios años en los que han estado peleando siempre por estar entre los primeros, siendo terceros o cuartos.

Qué pena que una pequeña diferencia en el número de sets totales dejara al final sin premio al CB Pitiús, ¿verdad?

Sí, es una lástima que, aún ganándole al Oviedo ese encuentro en Ibiza, no se pudiera al final conseguir ese título de campeón de España. Pero, bueno, el rival no era nada fácil. El Oviedo ya había sido campeón antes en 2015 y no había perdido ningún encuentro en toda la Liga. Es un equipo que ya había jugado también otras finales y un club que viene de muchos años de trabajo.

¿Qué cree que le pudo pasar al CB Pitiús para quedarse a las puertas del título, después, sobre todo, de llegar a tenerlo tan cerca con los tres partidos de dobles que ganó de inicio?

Pienso que ellos ya habían vivido antes esta clase de situaciones que se dan en una final y que se han sabido reservar mejor para las situaciones determinantes en los momentos claves. Creo que nosotros pecamos al final de falta de experiencia.

No obstante, la semilla ya está sembrada. Y quien prueba, repite, como se suele decir coloquialmente, ¿no?

Claro que sí. El sueño sigue siendo poder ganar la Liga. Lo importante ahora es haber llegado. Sabíamos además que lo hacíamos con varios pequeños ‘handicaps’ puntuales, como por ejemplo la ausencia de Carolina Marín, aunque por ser año de Juegos Olímpicos ya contábamos con que no podría estar, o la baja de Sara Peñalver por enfermedad, o el hecho de que en la ida Laia Oset no pudiera jugar por temas de trabajo. Todo esto creo que también ha condicionado el resultado final frente al Oviedo.

Sin embargo, a la cantera pitiusa y balear es todo un impulso el que le da el CB Pitiús con esta histórica final, ¿no es cierto?

Por supuesto. Nosotros tenemos claro que el trabajo más importante a día de hoy es por la cantera. Y después, que la Liga tiene que ser el gran referente donde ellos se miren. En el campeonato de España sub-13 hemos conseguido un oro, una plata y dos bronces, lo que quiere decir que por abajo siguen viniendo generaciones muy fuertes y que dentro de unos años esperamos que puedan formar parte de nuestros grandes equipos.

Es de imaginar que estará contenta y satisfecha por el salto de calidad que ha dado el bádminton ibicenco en estos últimos años, ¿no?

Sí. El crecimiento que ha tenido es muy alto y ha dado un subidón bastante grande. Pero esto viene de un trabajo de muchos años previos porque para conseguir tener jugadores importantes ganando medallas y campeonatos de España, estos niños y chavales tienen que venir de tres o cuatro años antes de entrenamiento intenso.