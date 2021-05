«Cada vez que veo el gol del penalti del ascenso se me pone la piel de gallina»

Ekain Zenitagoia Arana (Durango, 29 de abril de 1994) no puede borrar la sonrisa de su cara. Marcó ante el UCAM Murcia el gol que le dio el ascenso a Segunda a la UD Ibiza, en el partido del pasado domingo en Badajoz. Quedará en la historia del fútbol ibicenco para siempre. Ahora ya piensa en su debut en LaLiga Smartbank con la camiseta celeste, pero la competición no comienza hasta agosto.

El de Durango vino para ascender y lo ha conseguido con el club de Ibiza, en el que además ha encontrado un sitio en el centro del campo a pesar de que jugaba habitualmente de delantero. El éxito sabe mejor cuando lo llevas trabajando desde tiempo. «Yo vengo del barro», afirma.

¿Cómo se siente uno siendo jugador de Segunda División?

Es que no hay mejor sensación. Yo creo que al final todo los que empezamos a jugar al fútbol nuestro sueño es llegar al fútbol profesional. A unos les llega antes y a otros después, pero lo importante es que llegue. Lo hemos conseguido y estoy muy contento por ello.

Era lo que buscaba cuando se enroló en el proyecto de la Unión Deportiva Ibiza. Objetivo cumplido entonces...

Sí, la verdad es que cuando vine, ya el año pasado tenía claro que quería un proyecto un poco ambicioso, y pelear por ascender a Segunda. Y mira, he venido al sitio adecuado.

¿Sigue en el equipo para la temporada que viene?

Sí, sí. De momento me quedo en Segunda.

¿Cómo se imagina ese debut de la UD Ibiza en Segunda?

Pues no lo sé. Queda mucho y no me lo he imaginado de ninguna manera. Quiero que llegue el momento de que se dé, y la verdad es que va a ser un sueño.

¿Qué proyecto cree que va a preparar el club en ese desembarco en la Liga de Fútbol Profesional?

Lo que viene haciendo normalmente. Creo que va a hacer un equipo muy bueno. Ya sabemos que el presi [Amadeo Salvo] es muy ambicioso y creo que el proyecto va a ser para hacer un buen año en Segunda.

¿Habrá que pensar sólo en la permanencia, supongo?

Habrá que ir paso a paso. El primero seguro que será conseguir la permanencia, pero luego durante la temporada tienes que ir viendo cómo va y los objetivos te los puedes ir marcando a medida que va pasando el tiempo. Ya se verá.

Supongo que le ha echado un ojo a los equipos que hay ya en la categoría. Muchísimo nivel en esa Segunda División...

La verdad es que sí. Es una de las cosas que también me gusta de Segunda, que al final visitas estadios buenos, todos los equipos son importantes y todos los partidos van a ser muy difíciles. Tengo muchas ganas de empezar, la verdad.

LaLiga SmartBank es una categoría complicadísima...

Sí, además hay más jornadas, se hace más larga. Pero bueno, al final peleamos por esto.

¿Esperaba que el destino le reservara esto? Ya no sólo el ascenso, sino ser el que marcó el gol del mismo...

Al final sólo tiré el penalti. Este año ha sido para mí un poco complicado, porque al principio me lesionaba mucho. Cuando regresaba y cogía la forma me volvía a lesionar. Al principio me costó mucho. Pensaba que el destino me tenía guardado algo, pero no creía que iba a ser el gol del ascenso, pero mucho mejor.

Pues creo que se lo habían dicho en el club, que lo marcaría, ¿no es cierto?

Sí, me lo llevaban diciendo bastante tiempo. Ya con las charlas que tenía con el míster siempre me lo decía: ‘Eka,tranquilo, que nos vas a dar el gol del ascenso. Hazme caso’. No sé si tiene una bola de cristal en casa, pero acertó [risas].

¿Cuántas veces ha visto ese penalti?

Buff, muchísimas veces.

¿Y no se cansa de verlo?

Cada vez que veo el gol del penalti del ascenso se me pone la piel de gallina. En el momento, no lo valoras tanto porque estás en la celebración, pero luego lo ves desde casa y dices: ‘Es que es un momento increíble’.

¿Cómo se puede tener tanta sangre fría para tirar ese penalti que les podía dar tanto, como así ha sido?

He tenido la suerte de no haber fallado nunca ninguno y la gente me decía: ‘¿Pero cómo lo has tirado andando?’ Es que yo los tiro así. No cambié mi forma de lanzar los penaltis. Vino uno del UCAM a desestabilizarme un poco, pero no me importó. Tenía muy claro que lo iba a meter. Probablemente sea el penalti que menos nervioso he estado. Estuvimos la noche anterior estudiando al portero con Kellyan, a ver los movimientos que hacía. Y mira, al final se dio bien.

Lo tira usted muy bien. Porque Biel Ribas, que es un porterazo y un especialista, ni se mueve...

Sí, lo teníamos muy bien estudiado. Vimos la tanda de penaltis [frente al Barça B] igual tres o cuatro veces. Para ver lo que hacía, en qué se basaba para los movimientos...

¿Es penalti esa jugada ante el UCAM, por cierto?

Yo lo vi muy claro. Además, justo en el momento que le dan a Kike [López] hay una marca muy clara que es dentro del área. Él [el árbitro] primero lo pita fuera pero el linier enseguida le corrige y yo creo que acierta. Muchas veces, con los errores, le metemos mucha caña a los árbitros pero en este caso acertó seguro.

¿Qué ha hecho usted con las botas con las que metió ese gol histórico?

Si te digo la verdad, tuve que venir a recogerlas aquí. Como Javi Pérez y yo tenemos las mismas botas, me llevé las suyas. Ahora las tiene Goldar, así que ya me las dará en pretemporada.

¿Le echa humo todavía su teléfono móvil?

Sí, la verdad es que sí. Ha sido una cosa de locos. Porque yo nunca me había visto en una de estas. He recibido muchas felicitaciones de mucha gente, mucho cariño y me gustaría darle las gracias a toda la gente.

¿De las felicitaciones que ha recibido cuál es la que le hace más ilusión?

Pues sobre todo de los familiares y amigos, de la gente más cercana. Los que vienen del barro conmigo. Ahora hay mucha gente que como has ascendido te habla. Pero al final, los de verdad, los que han estado toda la vida son los que más valoras.

Ahora echará la vista atrás para repasar todo lo que ha trabajado para llegar hasta aquí. Porque usted ha jugado en tierra, como ha dicho...

Sí, yo vengo del barro. Cuando salí de juveniles pasé por División de Honor, me fichó el equipo de mi pueblo en Tercera, estuve cinco años ahí, ascendimos a Segunda B, y luego descendimos al año siguiente... De ahí me fui al Amorebieta e hicimos una temporada de puta madre, la campaña pasada, quedamos sextos. Por la pandemia no pudimos hacer más. Y mira, aquí en Ibiza, la gloria.

Y su exequipo, el Amorebieta, como buenos vascos, no se podían quedar atrás y también ascienden a Segunda...

Ya te digo. Eso es increíble lo que hicieron. Con todo en contra. Son todo vascos, una cuadrilla de amigos y mira la que han liado.

¿Y una población más pequeña que Ibiza no?

Sí, sí. Creo que tiene veinte mil habitantes. Es increíble lo que han hecho.

Y lo que usted dice, que se cargan al Badajoz, uno de los favoritos, que estaba en Segunda casi por decreto...

Sí, pues mira. Con los vascos no te puedes fiar nunca [risas].

¿Cree que finalmente podrán jugar en Segunda? Porque se esuchaban rumores de que igual tenían dificultades para ello...

Sí, sí, seguro que sí. Esos rumores creo que son más las ganas del Badajoz para que no juegue el Amorebieta y a ver si así entran ellos. Pero van a jugar seguro, se lo han ganado, se lo merecen.

¿Vieron el partido del Amorebieta contra el Badajoz?

Sí, fue increíble. Estuvimos todos juntos viéndolo y fue total.

Y ahora usted se cruzará con ellos en Segunda División. ¿Qué va a representar?

Va a ser maravilloso. Lo que no sé es dónde jugarán. Pero el enfrentarme a ellos va a ser increíble.

¿A usted qué le parece todo este asunto de si la cesión o no cesión del campo de Can Misses para la UD Ibiza?

Pues no lo sé. Como no sé tampoco por dónde van los tiros ni lo que puede haber, no tengo ni idea...

¿Se imagina ya el estadio lleno de aficionados?

Me lo imagino y se va a dar seguro. Porque es Segunda. El campo se va a llenar todos los fines de semana, seguro.

¿Ha sido una temporada, en lo colectivo, relativamente cómoda por cómo han ido los resultados? ¿O han pasado momentos complicados?

No ha habido momentos jodidos pero porque nos lo hemos currado. A nosotros, por emplo, nos ves entrenar y tela. El preparador físico es una bomba. Nos mete una caña que flipas. Es buenísimo. Nosotros acabamos hasta aquí [se señala la cabeza] en los entrenamientos pero es que luego dan resultado estas cosas, ¿sabes? Es que no es casualidad. Hemos sido todo el año súper regulares y creo que nos hemos merecido ascender.

En lo futbolístico, ¿quién es el compañero que más le ha llamado la atención?

Javi Lara. Juega a otro deporte. Piensa dos segundos más rápido todo. Tú le vas a quitar el balón y para cuando te das cuenta ya te ha sobrepasado. Es una locura. No es casualidad que haya jugado en Primera. Es de locos.

Y dentro del vestuario, ¿quién es el canchondo, el que la lía?

Buah, los que la lían. Hay varios. Sergio Castel, Manu [Molina] y Fran [Grima].

Qué bien el ascenso por Manu, porque lo de su tumor debió ser un palazo para la plantilla...

En el momento fue un palo, pero luego creo que supimos darle la vuelta y también sentíamos la obligación de hacerlo por él. Luego también Cirio, que aquí es Dios y se rompió el tendón de Aquiles. Son gente muy importante en el vestuario y por ellos teníamos que hacerlo. Se ha dado todo bien. Lo de Manu parece que va genial, así que muy bien.

Y ahora, unos se quedan y otros se van...

Al final somos cromos aquí. Ellos [los responsables del club] también se fijan mucho en la personalidad de la gente que traen. Suelen traer buenas personas, que yo creo que al final es la clave: tener un vestuario sano porque este año ha sido increíble. Con eso llegas a todos lados.

Y del míster, Juan Carlos Carcedo, ¿qué decimos?

Cada cosa que te dice aprendes. Defensivamente me costaba más, porque en el ‘Amore’ era delantero. Y mira, él me ha situado en diferentes posiciones, me ha enseñado cosas y es el año que más he aprendido, pero de lejos. El míster a mí me ha dejado flipado. Los vídeos, los entrenos, es top.

¿Acabará jugando en el centro del campo ya?

Mientras juegue me da igual. A mí, si me tienen que dar los guantes me los pongo. Da igual. Al final lo que quiero es jugar. Arriba ha habido competencia. Davo ha estado muy bien, Sergio Castel, Ángel [Rodado] qué te voy a decir... El míster me ha encontrado ahí un sitio. Lo importante es que he jugado. Estoy muy contento con la posición esa [de mediocentro].