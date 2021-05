Vicent Martínez Ortigosa: «Ante el Oviedo va a ser una locura hasta el último partido»

Vicent Martínez Ortigosa (Ibiza, 11 de abril de 1985) es el jugador más veterano del Club Bádminton Pitiús. A sus 36 años, el deportista ibicenco tiene la oportunidad de proclamarse campeón de la División de Honor en casa. Su conjunto recibirá mañana al Oviedo en el partido de vuelta de la gran final. En la ida ganaron los asturianos por 4-3, pero los isleños no han dicho aún su última palabra, ya que llegan a Blanca Dona con opciones reales. A las 17.15 horas será la presentación del gran duelo, que comenzará a las 17.30. La suerte está echada.

¿Cómo vive este momento histórico para el bádminton ibicenco?

Va a ser algo muy emocionante. Los nervios está a flor de piel. Lo estamos disfrutando mucho y recibiendo muchos mensajes de apoyo de toda la gente y de toda la familia del bádminton. Tenemos muchas ganas de que llegue el sábado, de poder saltar a la pista y, sobre todo, de poder jugar con público, que este año se ha echado de menos. Al final, sabemos que el factor cancha es algo que siempre nos ha dado bien. Aquí hemos sido capaces de plantar batalla a los mejores equipos siempre. Y, por qué no, este sábado lograr una hazaña y sacar el partido, que está muy abierto.

¿Cree que hay posibilidades reales de batir a un Oviedo que no ha perdido ningún encuentro en esta temporada, y ser campeones de Liga?

A ver, posibilidades reales hay. En el sentido de que en la ida, ahí en su casa, donde ellos son grandes dominadores de su pabellón, saliéndole todo de cara nos faltó muy poquito para llevarnos la victoria. Ellos también son conscientes. Si allí, saliéndole todo de cara, la balanza casi cayó de nuestro lado, en casa, sólo con que nos salgan un poquito bien las cosas le podemos dar la vuelta al 4-3 de la ida ante el Oviedo y ganar la Liga. Piensa que el dobles masculino se resolvió con diferencia, y en el individual masculino de Álvaro Leal éramos favoritos a priori, pero finalmente no pudo ser aunque estuvo ahí el partido. Por lo tanto, te digo que este sábado puede pasar a la contra. En casa hay más opciones de las que parecen. De hecho, en puntos ahora mismo vamos nosotros por encima. En caso de darle la vuelta al marcador y poder ser 4-3 a favor, ahora mismo en puntos tenemos ventaja. Va a ser una locura hasta el último partido. Cada punto va a contar.

¿Dónde cree que va estar la clave para lograr la victoria que os pueda dar el título?

La clave suele estar en los partidos de dobles porque son los primeros. Se junta que ellos también son grandes dominadores de esas pruebas. El otro día esperábamos sacar uno o dos de los tres, pero finalmente fue uno. Aquí en casa veremos si conseguimos sacar dos, y al final es lo que te abre un poco el paso a que luego los individuales sean los que rematen la faena.

¿Qué supone esta final para el bádminton ibicenco, pase lo que pase en el partido de vuelta?

Supone un premio a todo el trabajo que se lleva haciendo hace muchísimos años. Sobre todo en la base de nuestro deporte. Creo que es un punto de inflexión porque somos un equipo con una cantera muy grande. El resto de equipos punteros ahora mismo, como puedan ser Oviedo o La Orden, no tienen unas referencias en las categorías inferiores. No están sacando grandes resultados en el deporte base, lo cual quiere decir que son equipos que o siguen realizando fichajes o van a ir decayendo con el paso del tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos en el Ibiza, que es nuestro equipo de Segunda, un filial muy fuerte con canteranos de la casa muy potentes. Creo que es un punto de inflexión, en el sentido de que hay Pitiús para rato. No sé si para finales o para títulos en el futuro, pero es un golpe en la mesa de decir que el Pitiús ya está arriba del todo y tiene para largo.

Tiene ya 36 años. ¿Se imaginaba verse en una situación como esta, jugando una final y con opciones de ganarla?

Sinceramente, no me imaginaba verme en una de estas. Llevo un par de años aguantando porque el equipo es algo también que me reclama. Al final, no tenemos especialistas en las pruebas de dobles, que es algo en lo que he destacado durante toda mi carrera, y me han estado convenciendo año tras año de que este momento llegaría. Ha llegado. El sábado pasado disfruté como un enano. Por fin volví a sentir esos nervios y ese cosquilleo que hacía tiempo que no sentía. Tengo muchas ganas de poder disputar este partido. No sé si adelantarme ya, pero uno de los últimos probablemente será.

¿La mejor manera de retirarse sería ganando la Liga?

Poder disputar una final es para mí un sueño, ganemos o no la Liga esta temporada. Además, traer la vuelta a casa, con el colofón de la entrega de premios y con todo el público allí... Pero ganar sería la verdad que muy emocionante...

¿Se va a poder contar con Carolina Marín?

Si por ella fuera ya estaría aquí hoy mismo, pero la realidad es que están entrenando en un grupo burbuja. Están muy limitados en cuanto a su vida social y personal, porque ahora mismo las miras están puestas en Tokio. Un posible contagio, aunque se piense que la cosa está controlada, todavía es mucho más fácil de lo que parece. De contagiarse podría tener que retirarse varias semanas de las pistas y sería catastrófico para su medalla. Prioriza su carrera individual y nosotros lo entendemos, lo respetamos y la apoyamos al cien por cien.

¿Cuánto puede ayudar el factor público?

El factor público te digo que muchísimo. Porque, aunque parezca que no, cada punto va a ser la clave del partido. Hay encuentros que a priori nosotros vamos a perder y somos conscientes de ello. Pero perder 21-10 o 21-15 es distinto. Nuestros jugadores siempre se han sentido muy arropados y creo que va a ser el chute que nos hizo falta en Oviedo. Nunca es lo mismo jugar fuera que en casa, y estamos deseando hacerlo con nuestro público.

Por tanto, ¿qué le decimos a la gente?

Sobre todo, que no se pierda esta fiesta del bádminton. Porque no sé cuánto tiempo tardaremos en volver a traerla aquí a Ibiza. A los que desconocen este deporte, que se animen, que va a ser un espectáculo y la fiesta está asegurada. El bádminton es mucho más emocionante de lo que la gente piensa.

¿El tope de espectadores lo tienen fijado en 500 personas debido a las restricciones por la pandemia del covid?

En 500 está el tope. Nosotros hemos pedido una ampliación al Govern, que ha visto que con el protocolo covid que le habíamos preparado no había ningún problema si se cumplen las medidas. En principio, nos han dado carta blanca por si fuera necesario ampliar esa cifra.