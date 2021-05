Juan Fernández se juega la permanencia en Segunda con el Sabadell en el último partido

El futbolista ibicenco Juan Fernández Blanco, conocido en los terrenos de juego como Juan Ibiza, se juega este domingo la permanencia en Segunda División con el Sabadell. Los catalanes visitan el terreno de juego del Mirandés, al que deben ganar, pero también dependen de lo que hagan el Logroñés (frente a Las Palmas) y el Lugo (que juega en el campo del Rayo Vallecano). Los tres encuentros se disputan a las 21 horas.

Ahora mismo, los de La Rioja y el Sabadell están en puestos de descenso. Entre ambos sólo hay un punto de diferencia, con el Logroñes por encima del conjunto en el que milita el pitiuso. Un peldaño más arriba está el Lugo, que es el que marca la salvación y tiene un punto más que el bloque de Cataluña. Además, podría hasta descender el Alcorcón, que es decimoséptimo pero que tiene dos puntos más que el Sabadell, con tres en juego. Los madrileños reciben en casa al Espanyol, que ya ha ascendido a Primera.

«Debemos centrarnos en ganar, porque creo que si lo conseguimos nos salvamos», asegura Juan Ibiza

«Al final es un partido que tenemos que ganar y depender también de algún resultado. Pero nosotros no tenemos que estar mirando ningún otro marcador. Debemos centrarnos en ganar, porque creo que si lo conseguimos nos salvamos. Va a ser un partido bonito porque esos son en los que te juegas cosas. Llevamos preparándonos todo el año para este momento. Confiamos plenamente en que vamos a ganar el partido. Este club, este equipo, se merece la salvación. Hemos tenido encuentros mejores o peores, pero siempre fuimos fieles a nuestro estilo. No me cabe niguna duda de que vamos a conseguir la salvación», afirmó Juan Ibiza, que está cedido por el Almería.

El jugador reconoció que les hubiera «gustado estar salvados antes», pero están «en una Liga muy competitiva en la que hasta el último momento todo está en juego». «Gracias a nuestro trabajo aún tenemos posibilidades de salvarnos. Y las vamos a aprovechar y lo vamos a exprimir todo hasta el final», comentó el jugador ibicenco, que aseguró que la plantilla del Sabadell tiene «mucha ilusión» y están muy «motivados» para conseguir el objetivo marcado al principio de la temporada. Porque los arlequinados ascendieron el curso pasado.