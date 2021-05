Juan Carlos Carcedo: «Yo no me esperaba un éxito así de importante ni de forma tan rápida»

Señor Carcedo, vaya manera de revolucionar a toda una isla y qué resultado tan espectacular ha conseguido usted cristalizar en su debut en los banquillos y en su primer año de trabajo como primer entrenador de la UD Ibiza. ¿Se siente plenamente feliz?

Sí. Y orgulloso. Orgulloso de todo el camino que hemos tenido que recorrer todo este año porque empezamos con mucha ilusión, aunque también con esas dudas lógicas que se tienen siempre al principio de cómo nos podría ir al final la temporada.

Lo que es ya indudable es que su equipo, pese a las dificultades, ha ido cada vez a más y que ha logrado con usted al frente un ascenso histórico para el fútbol pitiuso.

Creo que se ha ido trabajando progresivamente bien y que se han ido obteniendo buenos resultados. Y al final lo que a uno le queda es la inmensa satisfacción por un trabajo que ha sido bien realizado y por el éxito que se ha terminado consiguiendo.

¿Se esperaba alcanzar un éxito tan importante y de manera tan rápida y fulgurante cuando llegó a la isla el pasado verano?

No, la verdad es que no. Uno siempre está ilusionado y trata de ser positivo y confía en el trabajo que puede realizar. Pero es cierto que con la ayuda de Fernando Soriano, nuestro director deportivo, hemos conformado una plantilla que creo que es muy competitiva y con la que sabía que con esfuerzo y trabajo teníamos muchas posibilidades de lograr nuestros objetivos, como finalmente se han conseguido. Pero yo no me esperaba un éxito así de importante ni de forma tan rápida.

¿Con qué momento de la temporada se queda Juan Carlos Carcedo como entrenador de una UD Ibiza que ya es de leyenda?

Quizás me quedo con un momento que considero que fue clave y que se produjo en la segunda fase de la competición. Fue el momento en el que jugamos contra el Barça B en casa un partido en el que teníamos bajas importantes como las de Manu Molina y Javi Pérez. Creo que ahí el equipo dio un paso al frente que fue muy importante como bloque. Pienso que el equipo cogió un poso realmente importante de saber competir los partidos, de ambición y de querer llegar a los ‘plaf-offs’, incluso en aquellos instantes en los que el juego, igual, no fuese tan vistoso. Y eso nos dio un impulso enorme para llegar a la fase final en las mejores condiciones posibles.

Y no solo eso, dado que además la UD Ibiza ya dio muestras con anterioridad durante la temporada de que había mucha hambre de gloria, de competir al máximo y de querer hacer las cosas realmente bien, tal y como demostró también su equipo este año en las eliminatorias de la Copa del Rey, ¿no?

Sí, es cierto. La Copa del Rey nos demostró que teníamos un gran equipo, como ya sabíamos, pero también que podíamos competir incluso contra plantillas de clubes más potentes que nosotros. En esos partidos de la Copa del Rey los jugadores se dieron cuenta de que el trabajo estaba siendo muy bueno y que con sacrificio y tesón por parte de todo el colectivo se podían lograr cosas bonitas e importantes.

Es de imaginar que después del éxito obtenido en su primera experiencia en solitario en los banquillos y del excelente trabajo que ha desarrollado en un club nuevo para usted, le habrán salido muchísimas novias con tentadoras ofertas en el plano futbolístico, ¿no?

Bueno, lo cierto es que yo he estado muy centrado en lo mío, en intentar ayudar al club en su crecimiento y en lo que nos interesaba a todos, que no era otra cosa que en estar y en pensar solamente en lo mejor para el club, que es lo más importante de todo.

¿Cómo se plantea el actual Juan Carlos Carcedo la próxima temporada, tras su arrollador e histórico éxito con la UD Ibiza?

Me la planteo con la idea de ilusionarme nuevamente otra vez. Y con muchas ganas de empezar a organizar, a planificar, de ser ambicioso y de motivarme otra vez con nuevos retos porque el objetivo es tratar de seguir dando pasos. Sabemos que vamos a ser una de las novedades en la categoría de la Segunda División, pero nuestro presidente Amadeo Salvo y su familia siempre nos han transmitido esa fuerza para querer buscar nuevos retos y mirar siempre hacia arriba.

El estreno de la UD Ibiza la próxima temporada en la categoría de Plata del fútbol español será de todo menos fácil por la enorme competitividad que existe en ella, ¿verdad?

Claro. Es evidente que tendremos que ir con los pies en el suelo porque seremos seguramente uno de los equipos con el presupuesto más bajo de toda la categoría, pero saldremos con mucha ilusión en una temporada en la que empezaremos con las energías muy renovadas.

¿Ve a la actual plantilla de jugadores de la UD Ibiza con continuidad?, ¿considera que hay nivel y materia suficiente para salir a competir con garantías en la Segunda División o habrá muchos cambios para potenciarla?

Sí. Estoy convencido de ello. Creo que el bloque fuerte del equipo se tiene que mantener porque creo que ha sido una de las claves del éxito de esta temporada. He tenido la fortuna de contar con unos capitanes que han sido la base del equipo y una ayuda realmente importante para mí en mi primer año como entrenador. Esa base se tiene que mantener en la plantilla y continuará porque tiene capacidad y va a ser la que nos ayude a hacer seguro un gran año la temporada que viene.

La campaña deportiva de este 2020-21 ha concluido ya y han podido disfrutar estos días atrás de unas celebraciones muy emotivas junto a los aficionados celestes y de toda la isla de Ibiza, pero es de suponer que una vez pasada toda esta vorágine que han vivido llega casi sin tiempo para el descanso el momento de ponerse de nuevo pronto manos a la obra para comenzar a pensar en diseñar esa nueva plantilla que deben de construir, ¿no es así?

Así es. Hemos vivido unos días muy bonitos de festejos con la afición para celebrar con todos ellos este histórico ascenso a Segunda, pero prácticamente desde que llegamos de Badajoz ya estamos trabajando en el club pensando en la próxima temporada porque la máquina no para y ya se están planificando las cosas, puesto que hay muchas cuestiones que organizar y el tiempo no se detiene.

Contar con la UD Ibiza en Segunda División ya ha causado un revuelo impresionante en toda la isla. Una persona del fútbol como Juan Carlos Carcedo, ¿qué cree que puede suponer para Ibiza ese honor?

Pues va a tener una gran repercusión a todos los niveles. Obviamente Ibiza es conocida en todo el mundo a nivel turístico, pero a nivel deportivo todos sabemos lo que el fútbol genera y mueve. Y que cada dos semanas puedan venir aquí aficionados de grandes clubes y en algunos casos históricos en España e incluso a nivel europeo, podría decir también, va a ser todo un privilegio y va a causar una repercusión muy importante para todos los ámbitos de la vida en la isla. La economía de la isla seguro que va a moverse mucho más durante todo el año. Creo que es algo que se ha conseguido gracias a la ayuda de Amadeo Salvo y de mucha gente, y pienso que otras muchas personas se van a poder beneficiar también de todo ello. A mi entender la isla tiene que estar también agradecida por todo lo que está haciendo la familia Salvo aquí a través de la UD Ibiza.

¿Algún deseo para terminar?

Bueno, pues sí. Quiero seguir soñando y me gustaría que continuemos todos siendo ambiciosos. Y que el año que viene, sobre todo, los miles de aficionados que tiene la UD Ibiza se puedan sentirse también enormemente orgullosos del equipo. De que hayamos dado lo máximo en el terreno de juego otra vez y que confíen de nuevo en el equipo, porque hay que confiar en él, porque realmente creo que el proyecto de este club es serio y ambicioso, y también muy atractivo para todos los que amamos y disfrutamos con el fútbol.