Casañ: «Solo espero que guarden siempre un buen recuerdo de mí»

El hasta ahora entrenador y director técnico de la Peña Deportiva, Raúl Casañ, no seguirá vinculado al club santaeulaliense la próxima temporada.

Así lo hizo saber este miércoles el club de la Villa del Río a través de un escueto comunicado de prensa en el que anunciaba el adiós del técnico valenciano, tras 14 años vinculados a la disciplina de la entidad peñista, a la que llegó como jugador en la campaña 2008-09, en una primera experiencia, y posteriormente en una segunda etapa entre el 2010 y el 2012. Posteriormente, tras llevar diversos equipos de la cantera, Raúl Casañ dio el salto al banquillo del primer equipo para dirigirlo en Tercera en la temporada 2018-19, consiguiendo llevarlo a las máximas cotas del éxito deportivo, tras ascenderlo ese mismo año a Segunda B como campeón del Grupo XI balear, y llevarlo al año siguiente por primera vez en su historia a un ‘play-off’ de ascenso a Segunda División.

Tras anunciar al final de esa temporada su marcha, el entrenador más laureado de la Peña Deportiva decidió finalmente quedarse para guiar al conjunto santaeulaliense de nuevo esta campaña en la categoría de bronce, en la que le ha asegurado su participación en la nueva Segunda RFEF.

Ahora, Raúl Casañ ha dado por concluido su ciclo en la entidad peñista con la intención de «ir en busca de nuevos retos profesionales», según explicó ayer, con emoción contenida, a Diario de Ibiza.

«Estoy triste porque cuando se le coge cariño a un sitio marcharte de él se hace mucho más difícil», indicó el preparador valenciano, antes de matizar: «Me da pena porque han sido muchos años los que he estado aquí y ves a la Peña como algo tuyo. Han sido años de mucha dedicación y de muchas horas. Y eso es algo que no se olvida fácilmente. Me siento algo triste, pero a la vez contento porque veo que el club se ha quedado en Segunda B, que ha mejorado y que el trabajo que hemos hecho tanto yo como el resto del cuerpo técnico con los jugadores se va a quedar aquí».

Años muy bonitos y de resultados

Ante el reconocimiento que ha recibido en estos años en los que ha llevado a la Peña Deportiva a su etapa deportiva más dorada, Raúl Casañ indicó: «Han sido unos años muy bonitos, de buenos resultados y de mucho trabajo, aunque es verdad que este año y el pasado con el tema de la pandemia no los hemos podido disfrutar tanto como nos habría gustado a todos y con los aficionados. Pero, al final, me voy contento porque me llevo una valoración muy positiva que hace que me sienta muy feliz porque aquí he tenido la suerte de vivir momentos inolvidables. Y solo espero que siempre guarden de mí un buen recuerdo».

En cuanto a sus nuevos retos, el hasta ahora entrenador peñista señaló que su ciclo «se ha acabado» y que debía «ser justo con el club y con uno mismo».

«A partir de ahora escucharé ofertas y proyectos en los que pueda seguir con esto del fútbol, que es algo que me apasiona. Estoy súper agradecido a toda la gente del club. Yo siempre he querido lo mejor para la Peña y siempre lo querré», aseguró Raúl Casañ, que suena ya como posible técnico de equipos como La Nucía o el Hércules de Alicante, entre otros.