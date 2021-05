Toni Roig: «Yo estoy tranquilo y me fío de lo que me ha dicho el Ayuntamiento»

Toni Roig, presidente del Club Atletisme Pitiús y responsable técnico del Meeting de Atletismo de Ibiza ‘Toni Bonet’, descartó este martes que exista ningún tipo de «conflicto» por parte del atletismo ibicenco ante «la cesión» para uso del estadio municipal de Can Misses a la UD Ibiza.

En este sentido, Toni Roig manifestó que en el tema de la cesión se ha hablado «solo del estadio», y «no de las pistas de atletismo».

«Se ha tratado la cesión del estadio de fútbol, pero de las pistas de atletismo no se ha dicho nada», recalcó el responsable del CA Pitiús, a la vez que subrayó: «A mí por parte del Ayuntamiento de Ibiza me dijeron que estuviera tranquilo. Y me baso en la información que me dieron desde el Ayuntamiento. Y, además, no hay otra pista de atletismo en Ibiza. Yo estoy tranquilo y de momento me fío de lo que me ha dicho el Ayuntamiento».

Asimismo, Toni Roig dijo que el convenio de cesión de uso entre el Ayuntamiento y la UD Ibiza para que el club celeste pueda inscribirse para la próxima temporada en la Liga de Fútbol Profesional y jugar en Segunda División «no va a interferir para nada» con las pista de atletismo, ya que las instalaciones municipales de atletismo y el estadio de fútbol de Can Misses «van completamente por separado» y «no tienen nada que ver».