El CD Ibiza se mantiene en «compás de espera» respecto a Can Misses

Ante la tramitación de la cesión de uso de la instalación del estadio municipal de Can Misses a la Unión Deportiva Ibiza que ultima el Ayuntamiento de Ibiza para que el club que preside Amadeo Salvo pueda disponer de la titularidad del campo la próxima temporada en Segunda División, tras consumarse el domingo su histórico ascenso al fútbol profesional, desde el Club Deportivo Ibiza han asegurado a Diario de Ibiza que están «tranquilos» y que la entidad se mantiene «en compás de espera» y pendiente de que se les informe de qué «solución» se adoptará finalmente respecto a ellos mientras el Consistorio de Vila define los detalles del convenio con el club celeste.

«Nosotros ahora mismo tenemos una absoluta tranquilidad porque, en tanto y en cuanto no se nos comunique una cosa u otra, creemos que no tiene sentido andar haciendo conjeturas ni especulando con nada», afirma al respecto Paco Muñoz, portavoz y vicepresidente deportivo del CD Ibiza, al tiempo que asegura: «Nosotros tenemos un compromiso por parte del Ayuntamiento de que, una vez se resuelvan los benditos problemas que genera el hecho de contar en la ciudad con un club en Segunda y otro en Segunda B, se nos informará. A partir de ahí nosotros somos tremendamente empáticos y receptivos porque entendemos que el Ayuntamiento tiene una situación nueva que resolver, que no es fácil, y en la que habrá que adoptar una buena solución para todas las partes».

Seguidamente, el portavoz del CD Ibiza recalcó su más sincero «reconocimiento» a lo que ha hecho la UD Ibiza porque el club celeste «ha abierto un camino muy importante» y «sitúa a toda la isla» en el «mapa futbolístico de este país».

«Tenemos un total respeto a la UD Ibiza y al trabajo que está haciendo el Ayuntamiento porque siempre ha sido serio y me consta que, tanto los políticos como los técnicos, están buscando a marchas forzadas una solución salomónica porque la situación así lo requiere y no es nada fácil. No hay nada que nos haga pensar que tenemos que estar nerviosos ni tener ninguna incertidumbre», indica Muñoz.

En este sentido, el directivo de la entidad rojiblanca destacó que no es capaz de «recordar» a lo largo de la historia «ninguna ciudad con menos de 50.000 habitantes» que cuente con un equipo en Segunda División y con otro en Segunda B.

El ejemplo de Milán

«Yo no recuerdo nada así, y mira que soy una persona del mundo del fútbol. Por eso, creo que todos deberíamos aprovecharnos de esa situación porque así al final seremos todos mejores. Pienso que tenemos que aprovechar el momento dulce que vive ahora la isla a nivel futbolístico y no enfrentarnos unos contra otros y tirarnos los trastos a la cabeza. Hay una serie de sinergias sociales, económicas y deportivas de las que creo que todos nos podemos beneficiar», apunta Paco Muñoz, antes de señalar: «El ejemplo más claro lo tenemos en Milán, ciudad en la que cuentan con dos clubes del máximo nivel como son el Inter de Milán y el AC Milán que comparten el mismo campo. Y cuando juega allí el Inter se llama Giuseppe Meazza, y cuando lo hace el AC Milán pasa a llamarse San Siro. Y ya está. Y no hay más. Es que se está abriendo un debate que creo que es innecesario. No entiendo por qué tenemos que poner la tirita antes de curar la herida o sin saber ni siquiera si va a haber herida».

Por su parte, Toni Marí ‘Moreras’, vicepresidente del CD Ibiza, comentó: «La UD Ibiza y el CD Ibiza somos como dos hermanos, uno mayor y otro menor, que viven en la misma casa. Somos de Ibiza ciudad y tenemos que jugar los dos, y no hay otro campo en Ibiza más que Can Misses que reúna las condiciones para que nosotros también podamos jugar en Segunda B».