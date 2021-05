Vila honra a la UD Ibiza por la histórica gesta del ascenso a Segunda

Los protagonistas del ascenso de la Unión Deportiva Ibiza a Segunda División, logrado este pasado domingo al vencer al UCAM Murcia en Badajoz, fueron homenajeados ayer por la ciudad de Ibiza, que quiso así reconocer el éxito del conjunto celeste. El acto central se celebró en el parque Reina Sofía, pero también hubo un paseo en autobús descapotable por las calles de Vila.

« Esta es una institución privada, pero de los ibicencos. Que vengan, que los sentimos y que los necesitamos. Las puertas están abiertas para todos» AMADEO SALVO - PRESIDENTE DE LA UD IBIZA

La jornada comenzó por la tarde, con la llegada del equipo al puerto de Ibiza. Medio centenar de aficionados, muchos de la peña Corsarios, esperaban a sus héroes, con los que cantaron el ‘¡A Segunda, oe, a Segunda oe!’ y el ‘¡Adiós a Segunda B, adiós a Segunda B!’. El capitán Cirio, ayudado por unas muletas para poder caminar, fue el primero en bajar del barco. El capitán, que no pudo jugar el ‘play-off’ de ascenso por culpa de una lesión, se llevó la ovación de los presentes. Poco a poco los jugadores de la plantilla del bloque ibicenco, miembros del cuerpo técnico y el resto de integrantes del club, subieron al autobús descapotable, rotulado para la ocasión y en el que se podía leer un ‘Gracias, afición’. El ambiente lo ponía la música electrónica, símbolo distintivo de la isla, junto a los dj ibicencos Manu González y Anna Tur.

Anécdota. Sobrasada ibicenca versus sobrasada mallorquina El presidente del Consell, Vicent Marí, se acordó del detalle que tiene tras cada partido la Penya Pagesa, que regala una sobrasada al mejor. Marí bromeó con Francina Armengol diciendo que la sobrasada ibicenca es más buena que la mallorquina.

« Vuestra victoria ha sido la de todos los ibicencos, en unos momentos que son muy difíciles. Hacen falta estos momentos de alegría» VICENT MARÍ - PRESIDENTE DEL CONSELL DE IBIZA

Tras unos minutos de cánticos y festejos, el autobús se puso en marcha en dirección a la avenida Isidor Macabich. Durante el recorrido, muchos viandantes contemplaron atónitos lo que estaba pasando, mientras que los aficionados más fieles acompañaron a sus ídolos. Por supuesto, en esta era digital, no faltaron los que quisieron inmortalizar el momento con sus móviles, bien con fotos o con vídeos para el recuerdo.

« Con esta directiva el Ayuntamiento de Eivissa tiene un tesoro» RAFA RUIZ - ALCALDE DE IBIZA

En un tramo del festejo, una señora comentó a otra: «¡Qué bien, un poco de música! ¡Por fin, qué feliz me he puesto!». Unas dosis de alegría no vienen mal en una situación de pandemia como la que nos ha tocado vivir. Con bastante tiempo de retraso, el autobús llegó al parque Reina Sofía, en el que no se completaron las casi 200 butacas colocadas para la ocasión. El acto lo presentaron los periodistas Nacho Lahuerta y Joan Tur, de Radio Ibiza-SER. El dj David Moreno puso la música.

« El deporte inspira alegrías e ilusiones como la que estamos compartiendo» FRANCINA ARMENGOL - PRESIDENTA DEL GOVERN BALEAR

No faltaron para la ocasión la presidenta del Govern balear, Francina Armengol; el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; ni el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz. El fútbol balear también estuvo representado, con su máximo dirigente a la cabeza, Miquel Bestard, acompañado del delegado insular, Vicente Bufí.

Tras una larga espera, aparecieron los protagonistas de la gesta deportiva. Primero desfilaron los miembros del club y del ‘staff’ técnico, para dar luego paso a los jugadores, a los que se presentó uno a uno.

Ya en el escenario, Juan Carlos Carcedo, entrenador de la UD Ibiza, se llevó una gran ovación cuando se dijo su nombre. Pero el de La Rioja, haciendo gala de la humildad que siempre ha tenido, se tocó el pecho en el lado del corazón y señaló a sus jugadores.

También subieron al escenario las autoridades insulares y baleares, además de los miembros del consejo de administración de la UD Ibiza, encabezados por su presidente, Amadeo Salvo.

Discursos

El primero en hablar fue el alcalde de Ibiza, que dijo que los miembros de la UD Ibiza habían «hecho historia» con su ascenso. Tuvo grandes elogios para Amadeo Salvo, de quien destacó su «humildad», su «determinación» y su «trabajo» para llevar a Segunda al club que preside. «Muchísimas gracias por apostar por Ibiza. Todo han sido facilidades. Con esta directiva el Ayuntamiento de Ibiza tiene un tesoro, porque siempre es cooperación, colaboración y predisposición a ayudar y a cooperar para llevar el nombre de Ibiza lo más alto posible. Y, evidentemente, como alcalde, no me conformo con la Segunda División», declaró Ruiz.

Después tomó la palabra Amadeo Salvo, que agradeció a la afición su presencia. El empresario valenciano dijo sentirse «un ibicenco más» porque se enamoró de la isla cuando la conoció cuando tenía sólo 16 o 17 años. «Yo sabía que esto [el ascenso] podía pasar. Sabía que Ibiza es una isla del deporte. Que era el lugar donde se podía desarrollar un proyecto con tranquilidad, y que la gente fuese identificándose con él», declaró Amadeo. El dirigente de la UD Ibiza dijo que no entiende el deporte «ni como beneficio ni como negocio», por lo que el club que dirige «es un proyecto para la gente» y los aficionados, que son «los más importantes».

Mientras, el presidente del Consell afirmó que el éxito de la UD Ibiza había «llenado Ibiza de auténtica ilusión, como hacía mucho tiempo que no sentíamos todos los aficionados» al fútbol. Por último, Francina Armengol manifestó que los integrantes de la UD Ibiza eran «ejemplo para los jóvenes de nuestras islas». «Ejemplo de gente luchadora, de gente comprometida. El deporte inspira los mejores valores», añadió la presidenta del Govern.