Emotivo colofón a las celebraciones

Una celebración en comunión con parte de su hinchada y con todos los chavales de su cantera, que arrancó sobre el césped de Can Misses alrededor de las 20.45 horas, con el defensa David Morillas, micro en mano, ejerciendo de maestro de ceremonias y animando el cotarro en la presentación de todos y cada los componentes del plantel celeste.

El lateral de la UD Ibiza fue nombrando y describiendo con mucha gracia las características y virtudes de sus compañeros, de los integrantes del staff técnico y de todas esas personas que trabajan a la sombra de los focos para que el vestuario del cuadro isleño funcione con la precisión y de la forma en que lo ha hecho en esta exitosa y ya inolvidable campaña deportiva.

Parlamentos a la afición

Así, con toda la plantilla de la UD Ibiza ya congregada en el centro del terreno de juego, se dio paso a los pertinentes parlamentos, que inició un aclamado Sergio Cirio, el tan querido capitán del equipo celeste, que se llevó una de las grandes ovaciones de la noche.

El capitán mostró su «agradecimiento» a título personal por «las muestras de cariño» recibidas al casi medio millar de aficionados congregados en Can Misses, y también en nombre de todos sus compañeros por el apoyo recibido en todo momento desde las gradas a lo largo de la temporada.

Tras Cirio, fue Juan Carlos Carcedo, entrenador de la UD Ibiza, el que tomó la palabra para dirigirse con gran sentimiento y con palabras de agradecimiento a los hinchas celestes que acudieron a la cita con su equipo.

«Agradezco el trato que me habéis ofrecido durante todo el año desde el primer día que llegué aquí. Este ascenso es muy importante para mí en mi primer año como entrenador, pero soñamos con más cosas para que el año que viene en Segunda División también podamos ser importantes», señaló el técnico del conjunto isleño, al tiempo que subrayó: «Y os aseguro que vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo».

500 AFICIONADOS Es la cifra aproximada de los presentes en Can Misses No se llegó al millar como estaba previsto, pero se lo pasaron en grande.

A continuación, a petición de la grada, que requirió con insistencia unas palabras del presidente Amadeo Salvo, que terminaría después siendo manteado, el rector del club no quiso olvidarse de sus hermanos David y Lalo, a los que hizo partícipes de su felicidad, antes de manifestar: «A la gente que nos estáis apoyando, simplemente os quiero dar las gracias. No os imagináis lo importantes que sois. El fútbol es pasión, emoción, sentimiento... Y todo lo que hacemos lo hacemos por vosotros. Si no fuera por vosotros no estaríamos hablando ahora de este ascenso a Segunda División. Esto pasará de padres a hijos y de hijos a nietos. Y la UD Ibiza será un club con identidad, os lo aseguro».

Como cierre y broche de despedida al acto junto a la afición, los futbolistas del plantel de la UD Ibiza se acercaron a las gradas y lanzaron sus camisetas al público para deleite de los aficionados, especialmente de los más jóvenes y de quienes tuvieron la suerte de cazar al vuelo alguna de las zamarras de sus ídolos, tras lo que Rubén González, defensa central de la escuadra ibicenca, declaró: «Nos sentimos muy contentos de que toda la isla disfrute con nosotros. Esto es maravilloso. Hemos trabajado duro y con mucho sacrificio para conseguir este ascenso. Y estos son días ahora para estar con la afición y para disfrutar con todos ellos porque se merecen lo mejor».