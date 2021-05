David Morillas: «El trabajo ha sido encomiable y el mérito del ascenso es de todos»

El futbolista de la UD Ibiza reconoció que sentía «alivio» por poder conseguir «algo» que venían buscando «desde hace mucho tiempo».

«Hemos conseguido lo que veníamos buscando y creo que este ascenso nos lo hemos merecido», señaló David Morillas, lateral de la UD Ibiza

«Yo confiaba en mis compañeros y desde el primer momento hemos ido a ganar y a apretar para que los rivales no estuvieran cómodos. Me quedo con el trabajo del equipo, que ha sido encomiable durante todo el año. Esto es una familia y creo que lo hemos demostrado hasta el día de hoy. Eso ha sido clave y el mérito es de todos», recalcó el zaguero celeste a la hora de valorar el triunfo y el ascenso conseguido tras vencer en la final del ‘play-off’ a Segunda al UCAM Murcia.

Emoción intensa con la afición

Además, David Morillas aseguró que todavía estaba digiriendo lo sucedido, aunque indicó también que desde que llegó a la UD Ibiza sabía que «era un proyecto muy serio y ambicioso» y que estaba seguro de que iban a poder conseguir «cosas bonitas».

«Tenemos aquí a gente que está en el equipo desde los comienzos de este club y que ha visto cómo ha ido enganchándose la gente a este proyecto. Tenemos que agradecerle muchísimo a toda la afición, sobre todo a los que han venido aquí, que han hecho un viaje muy largo para animarnos. Sabíamos que no teníamos historia, pero que estábamos haciendo las cosas bien y que este club iba a tirar hacia arriba. Pienso que este ascenso nos lo hemos merecido», concluyó.

Salmerón: «Una decisión arbitral nos dejó sin opciones»

José María Salmerón, entrenador del UCAM Murcia, no pudo ocultar en la sala de prensa su decepción por la derrota ante la UD Ibiza ni su malestar por la ocasión perdida para haber podido ascender a Segunda.

«El penalti nos ha costado al final que no tengamos opciones de ascender. Me siento muy contrariado porque, al final, una decisión arbitral es lo que ha hecho que nosotros realmente no podamos pelear de tú a tú con la UD Ibiza», puntualizó el técnico del cuadro murciano, antes de reconocer el sentimiento de pesar que había en el vestuario del equipo por no haber podido ofrecerle a su afición una alegría: «Hay que decirles tan solo que les damos las gracias por todo el apoyo que nos han dado en todo momento y que estamos orgullosos de ellos. Hemos trabajado y hemos dado lo máximo para poder tener otro resultado, que, de alguna manera, nos hubiera llevado a Segunda».