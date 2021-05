Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, era ayer un hombre feliz, muy feliz. Se le vio emocionado atendiendo a los micrófonos de IB3 Televisió a pie de campo del estadio Nuevo Vivero,en Badajoz, donde su equipo venció al UCAM Murcia (1-0) y se ganó el derecho a jugar la temporada que viene en Segunda. «Este es el proyecto que teníamos. Los proyectos se hacen siempre con la máxima ilusión, con cariño y responsabilidad», declaró el empresario valenciano, que volverá a la Liga de Fútbol Profesional tras haber estado antes ya como presidente del Valencia en Primera.

Salvo manifestó que en el fútbol hay que ir «paso a paso» porque no se pueden «saltar tres categorías de golpe». Él lo sabe bien, que comenzó su andadura en Regional y ahora tiene a su conjunto en la Segunda División. «Hemos dedicado una inversión, mucha pasión, y trabajado como una familia, que es lo que somos mis hermanos y yo, que encabezamos esto, junto con el resto de profesionales que se han unido», comentó también Amadeo.

«Sólo faltaba darle a la gente lo que ama, que es el deporte y el fútbol. Yo siempre supe que Ibiza es una isla de fútbol, siempre supe que había pasión por este deporte. Sólo había que verlo y no tener prisa», comentó el máximo dirigente de la UD Ibiza, que afirmó también que a los aficionados había que «darles el cariño y la ilusión que necesitan». «No hay otra cosa, no hay otro secreto», subrayó Amadeo Salvo.

El empresario valenciano no quiso aclarar nada sobre qué pasará con el estadio municipal de Can Misses. «Eso será mañana, pasado o cuando toque. Hoy [ayer para el lector] es momento de estar con los miles de aficionados que han venido de Ibiza. Yo que vengo del fútbol profesional, es muy difícil mover a mil personas, o más, de una isla en época de pandemia y con limitación de vuelos. Va dedicado a ellos. El fútbol sólo es ilusión y pasión, y sin esta gente no sirve para nada», sentenció Salvo. El dirigente celeste también apuntó que ayer aún no tenían prevista ninguna fiesta. «Una celebración de estas es una celebración del corazón», declaró Salvo.

Sin embargo, el equipo sí que tendrá hoy un recibimiento especial por parte del Ayuntamiento de Ibiza, que se llevará a cabo en el parque Reina Sofía de Vila.

Por último, el empresario valenciano tampoco apuntó nada sobre el proyecto de la temporada que viene en la categoría de plata del fútbol español. «Estaremos en Segunda y poco más te puedo decir. Ahora trabajaremos en la línea de competir en esa categoría», sentenció Amadeo Salvo, que ha pasado a la historia como el primer presidente que lleva a un club ibicenco de fútbol a la Liga de Fútbol Profesional.