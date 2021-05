Jordi Sánchez, la amenaza ibicenca del UCAM Murcia

Jordi Sánchez, que es nacido en Cataluña pero tiene lazos con Eivissa, lleva cuatro goles marcados con el bloque murciano, que este domingo se enfrenta a la UD Ibiza por una plaza en la Segunda División. Afirma que si marcase un gol quizás no lo celebraría «en señal de respeto», ya que jugó con los celestes, pero tampoco puede asegurarlo al cien por cien por lo que se están jugando.

En una UD Ibiza en la que no hay ningún futbolista ibicenco en sus filas, el contraste lo pondrá el UCAM Murcia, en el que juega el delantero Jordi Sánchez Ribas, catalán de nacimiento pero con raíces en la mayor de las Pitiusas. El atacante, que además es uno de los máximos realizadores del conjunto murciano, será la gran amenaza del bloque universitario, que como los celestes también sueña con dar el salo a la Segunda División del fútbol español.

Además, Jordi Sánchez tiene pasado en la UD Ibiza, a la que llegó en febrero de 2019 cedido por el Numancia, aunque en el curso siguiente no continuó con los isleños. Para él será «un partido especial como ninguno». «Hasta ahora he vivido encuentros muy bonitos y finales de ‘play-off’ también, pero no contra el equipo de tu isla. Será un partido muy bonito y disputado, pero dentro del campo cada uno mirará por sus intereses. Por supuesto, quiero subir y el Ibiza ya lo hará el año que viene», comentó el futbolista del UCAM Murcia.

Sánchez declaró que la escuadra que entrena Juan Carlos Carcedo es un conjunto «veterano» y está formado por futbolistas que han «disputado muchos partidos en Segunda B y como el que jugaremos». «Tendremos opciones, pero sabiendo que va a ser muy difícil y al final, quieras o no, la UD Ibiza va a jugar con el marcador [les vale el empate tras prórroga]», indicó el punta.

Sin embargo, Jordi Sánchez manifestó que el UCAM Murcia tiene «buena plantilla» y lo darán «todo» para intentar ascender. «Lucharemos hasta el final y veremos qué pasa el domingo», comentó el jugador de la escuadra de la Región de Murcia.

A Sánchez no le parece injusto que el conjunto ibicenco tenga la ventaja de que le valga el empate tras la prórroga para ascender a la Liga Smartbank. «El Ibiza se lo haganado. Ha hecho méritos para quedar primero y algo de ventaja está claro que tiene que tener».

Lo que sí considera injusto es que «la gente se tenga que desplazar hasta Badajoz o hasta Extremadura para este partido». «Creo que movería a más gente si fuera en otro sitio. Más que de cara al beneficio que pueda tener el Ibiza, lo que no me gusta del formato es que haya sido tan lejos y que haya tanta dificultad para mover a gente», manifestó el jugador del UCAM Murcia.

Entre ellos a su familia ibicenca. «Si en algún momento tenían la esperanza de venir a animarme o ver el partido de cualquier manera, se desvanece al ver los precios de los vuelos. Ya no sólo del paquete que ha hecho el Ibiza, sino que cualquier vuelo a Sevilla o otro lugar cercano es exagerado el precio. Lo que más rabia me da es que se haga en un sitio tan complicado de llegar para cualquiera», denunció Jordi Sánchez.

En una ciudad en la que el Real Murcia es santo y seña, ahora el UCAM se está llevando los focos por el posible ascenso a Segunda, aunque de forma relativa. «No te creas, aquí la gente sigue siendo del Real Murcia por muy mal que estén las cosas en ese club. Pero sí que la verdad que la gente que nos anima a nosotros se vuelca al cien por cien», indicó el atacante de los universitarios.

Sólo les vale ganar

Jordi Sánchez también tiene claro que a su conjunto sólo le vale la victoria, a diferencia de la UD Ibiza, por lo que les «interesa marcar un gol cuando sea». «Quizás marcar un gol pronto, para que ellos también se vean obligados a ello. Eso también puede ser un poco la clave nuestra, que ellos no estén cómdos con el empate», recalcó el punta.

Sánchez apuntó, sin embargo, que «en una final puede pasar cualquier cosa». «Desde el respeto a los primeros minutos, hasta luego si nosotros metemos un gol, porque el Ibiza también tiene que ir a marcar. Si nos meten pronto ellos será remar más a contracorriente todavía, pero puede suceder cualquier cosa para un lado o para otro», manifestó.

Por otra parte, el UCAM Murcia es un equipo que suele lograr tantos en casi todos los partidos, pero «ultimamente» también encaja con facilidad, algo que según Jordi Sánchez tienen que «corregir» para el choque de este domingo en Badajoz.

Confía en jugar de titular y no le importaría ser el autor del gol que le diera el ascenso a su conjunto. «Llevo una mala racha ahora. Lo de los goles nunca se sabe. Si lo metiera no sé lo que haría. Quizás no lo celebre porque tengo muchos amigos que siguen a la UD Ibiza, de hecho uno de ellos creó la Penya Pagesa. Al final quieras o no, también he jugado allí y me llevo bien con el club. Como señal de respeto quizá no lo celebraría, pero no puedo decírtelo. Imagínate que se diera en el minuto 90 o cercano al final. Nunca sabes», añadió Sánchez.

De momento, lleva cuatro marcados (los logró en cinco partidos) desde que llegó cedido por el Castellón y se encuentra «feliz» en su equipo, en el que dice que la plantilla está muy unida.