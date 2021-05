Fran Grima: «Somos una familia que lo va a dar todo por este objetivo»

Fran Grima, que ayer ejerció de portavoz y capitán de la plantilla de la UD Ibiza, en sustitución del lesionado Sergio Cirio, afirmó en la previa de la histórica cita que hoy disputarán en Badajoz contra el UCAM Murcia por el ascenso al fútbol profesional, que ve al equipo muy bien físicamente y completamente preparado para afrontar en las mejores condiciones la final del ‘play-off’ de ascenso a Segunda División.

«Hemos tenido siete días para recuperar, que creo que es un tiempo más que suficiente. Para partidos así el cansancio no existe y el equipo está ya preparado. Todos los compañeros estamos con muchas ganas de que llegue ya el día y de afrontarlo de la mejor manera», indicó el lateral derecho de la UD Ibiza.

Ser fieles a su estilo

Asimismo, el defensor del cuadro isleño aseguró que el mensaje que se van dando entre todos los miembros de la plantilla de la UD Ibiza, en las horas previas a la disputa de la final por el ascenso a Segunda ante al UCAM Murcia, es que el objetivo por el que han luchado toda esta campaña lo tienen «a un partido» y que tienen que ser «ellos mismos», tal y como lo han sido «durante toda la temporada».

«Estamos, como digo, con muchas ganas de darle al club, a la isla y a los aficionados, a los que les agradecemos también el desplazamiento que van a hacer y que sabemos que es costoso y difícil, nuestro sueño de ascender, que lo tenemos bien cerca y que sería para todos muy bonito», recalcó el zaguero celeste.

Grima también comentó que se imagina logrando el ascenso: «Al final lo tenemos tan cerca que te pones a pensar y lo visualizas. No sé cómo reaccionaremos si lo logramos, pero creo que va a ser muy bonito. Notas algo ahí en el cuerpo porque ya llevo en la UD Ibiza tres años y he visto cómo ha ido creciendo el club y el proyecto, y ascender sería algo, la verdad, muy bonito. Estamos deseando que llegue, aunque no sé cómo lo celebraremos, pero sí que estaremos todos con una gran euforia y noto que este ascenso es algo que nos tiene que llegar».

El lateral diestro recalcó, además, que en el vestuario del equipo ibicenco existe una unión que será su principal arma en el campo de juego. «Sentimos lo que venimos siendo todo este año, que somos una familia y que esta familia compite y lucha y lo da todo por el mismo objetivo. Y eso es lo que yo veo en la cara de todos mis compañeros. Que tenemos que salir ahí a apoyarnos ya dar el ciento veinte por cien por los que tengo a mi lado. Y esa es la clave. Si salimos así, pues tendremos ya mucho ganado», matizó.