Sergio Cirio: «Si somos nosotros mismos creo que ascenderemos»

Sergio Cirio Olivares (Barcelona, 9 de marzo de 1985) comenzó en la UD Ibiza en Tercera División, la temporada siguiente a la que Amadeo Salvo reflotara la entidad en Regional. En la plantilla actual no hay nadie más antiguo y que haya visto más etapas del club. Capitán y emblema del equipo, no podrá jugar la final de mañana por culpa de una inoportuna lesión. Sin embargo, su capacidad para hacer piña y su experiencia serán fundamentales para que los suyos dobleguen al UCAM Murcia y consigan el ascenso a Segunda. Vino para eso y está muy cerca de lograrlo, pero el rival no pondrá las cosas nada fáciles.

Se va usted a perder el encuentro por una lesión, por la que tampoco pudo jugar ante el Real Madrid-Castilla. ¿Cómo lo lleva?

Con el dolor de no poder ayudar dentro del campo porque vine para eso al club, para intentar ir de la mano hasta la Segunda División. Pero voy a tratar de ayudar desde fuera, aconsejando, animando, aportando un poquito mi experiencia y colaborando en lo que pueda con el equipo.

¿Cómo ve la gran final que jugará su equipo contra el UCAM Murcia mañana?

Será difícil, llegados a este punto, que es una final, donde los dos equipos nos jugamos el ascenso a un partido, va a ser un encuentro muy complicado. Es un rival que defiende bien, que sale bien a la contra y que tiene a gente peligrosa arriba. Va a ser un duelo duro, que nos va a exigir estar al cien por cien y dar lo mejor de nosotros.

Si no estoy equivocado lleva usted en el club desde que estaban en Tercera División...

Sí, llegué el primer año en Tercera. Jugamos el ‘play-off’ para subir a Segunda B. Luego el siguiente fue el primero en Segunda B. Después, con Alfaro, en Segunda B otra vez. Y esta, con Carcedo, es mi cuarta temporada. El año pasado estábamos Verdú y yo como los únicos que quedábamos de Tercera, pero este ya sólo estoy yo.

El club no ha dejado de crecer desde que llegó...

Sí. Yo sabía que el club tenía esa ambición de crecer año a año y de llegar lo más arriba posible. Fue uno de los motivos por los que vine. Cuando me reuní con el presidente, con su familia y con Rufete, me di cuenta de la ambición y de la ilusión que tenían porque el Ibiza creciera y que fuera ascendiendo en las categorías. Se ha ido cumpliendo todo. Así que estoy feliz de haber tomado aquella decisión y muy orgulloso de formar parte de este proyecto.

De los rivales que podrían haber tocado, ¿quizás el UCAM Murcia es el más complicado?

Es una final, a partido único, en campo neutral, y los dos equipos se juegan el ascenso. El rival da igual porque con otro adversario sería un encuentro igual de difícil como será este domingo.

¿Dónde cree que estará la clave para lograr su objetivo de ascender?

Que seamos nosotros mismos. Lo que nos ha traído hasta aquí ha sido el trabajo de todos. El trabajar cada día, en los entrenos, en salir a ganar todos los partidos, competirlos, a que no nos hicieran goles y a hacer nosotros daño arriba. No podemos perder eso porque es lo que nos ha traído hasta aquí. Si somos nosotros mismos, y conseguimos hacer un buen partido, creo que vamos a lograr ascender.

¿Y si no consiguen el ascenso? ¿O no se plantea este escenario a pesar de que el fútbol es a veces muy cruel?

Sí, el año pasado ya nos pasó que nos eliminó el Cornellà en el ‘play-off’. Pero este año nuestro pensamiento está en que lo vamos a conseguir, y tiene que ser así. Luego en el fútbol puede pasar de todo, evidentemente. Lo que nosotros queremos y pensamos es que podemos conseguirlo este domingo.

Van a tener el apoyo de bastantes aficionados. ¿Qué le parece lo de los seguidores?

Es que es un partido histórico para Ibiza, para el club. Estoy muy contento de que podamos jugar un encuentro con afición, tanto de un equipo como de otro, pero especialmente con la nuestra. Sé que es un esfuerzo muy grande para ellos venir de Ibiza hasta aquí para apoyar al equipo. Por mi parte, y creo que hablo por todo el club, les damos las gracias. Les pedimos que lo den todo, como lo vamos a dar nosotros, y ojalá podamos celebrarlo todos juntos.

Una lástima que este ‘play-off’ se tenga que jugar con toda esta situación de pandemia, que lo complica todo y resta que pueda haber más afición presenciándolo...

Sí. es una pena, pero bueno. Nos afecta a nosotros y a todo el mundo. Es lo que nos ha tocado vivir y tenemos que superarlo, seguir adelante y poner todo de nuestra parte para salir lo antes y lo mejor posible de esta situación que tenemos con el covid.

Se van a ver las caras dos equipos muy experimentados, si analizamos la plantilla de uno y de otro...

Jugamos contra ellos en pretemporada. Es verdad que hace bastantes meses de ese partido. Bueno, estos días nos hemos estado preparándonos nosotros y ahora veremos vídeos de ellos para saber cómo juegan, para conocer sus fortalezas y debilidades, y cómo contrarrestarlas.

Está usted lesionado, pero no se podía perder este momento de ninguna de las maneras...

Me perdí el partido de la semana pasada [frente al Real Madrid-Castilla] porque me operaron el jueves, y no pude venir; pero esta semana ya le dije al club que quería estar fuera como fuera. Y aquí estoy, con las muletas. Todos me están ayudando para que me sienta lo más integrado posible. Y nada, estoy muy contento y muy feliz de poder estar aquí con el equipo.

¿Cómo se encuentra de su lesión?

Mucho mejor. Ya me operaron hace una semana. Los primeros días sí que tenía un poquito más de dolor y me costaba dormir, pero según han ido pasando los días el dolor ha ido mejorando y ya puedo descansar un poquito más. Ahora sí que puedo disfrutar un poquito más aquí de todo el ambiente.

¿En cuanto tiempo se estima su recuperación?

No lo sé. Me ha dicho el doctor que no me ponga plazos, que vayamos poco a poco porque es una lesión importante. La recuperación tiene que ser buena y lo más importante es que me recupere bien. Iremos viendo según vayan pasando las semanas. A ver si podemos ir poniendo plazos. De momento no me ha dicho nada.

Tienen la ventaja de que les valdría el empate tras la prórroga. ¿Qué le dice esto?

Tenemos que salir a ganar. Esa tiene que ser nuestra mentalidad desde el principio. Es lo que hemos hecho siempre. Luego, si nos pasa como contra el Castilla, que el partido se va alargando y vamos a la prórroga, ahí a lo mejor sí que tenemos que gestionar esa pequeña ventaja que tenemos del empate. Ya lo iremos viendo.

¿Hay en el vestuario alguna promesa de la plantilla por si se sube a Segunda División?

Que yo sepa no [risas]. Estamos pensando todos en el partido, en prepararlo bien, y no hemos hecho nada de eso.