Manu Molina, jugador de la UD Ibiza que hace unas semanas fue operado de un tumor testicular, dejó ayer la puerta abierta a su posible reaparición este domingo en el partido ante el UCAM Murcia, en el que su equipo se juega el ascenso a Segunda División. Aunque fue más un deseo que una opción real que el jugador manifestó a IB3 Televisió.

«Yo sé que va a ser muy precipitado y es casi imposible. Seguro que voy a estar animando desde fuera, pero mañana [hoy para el lector] me pondré las botas y tocaré un poco de balón, sin más, para quitarme el mono que tengo encima», declaró el jugador nacido en Huelva.

«Iba con la esperanza de que el doctor me dijera que me lo podían quitar [el tumor] de aquí a veintiún días, que es lo que nos quedaba de ‘play-off’ y de partidos. Lo he jugado todo, me siento importante dentro del equipo y el míster me ha dado esa confianza», manifestó también el futbolista, que si no salta finalmente al campo mañana confía en resarcirse. «Yo creo que el de arriba me tiene preparado algo de cara al año que viene. Esperemos que sea con ese ascenso a Segunda A», señaló.