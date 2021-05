Marc Tur, de Santa Eulària a campeón de Europa

Un vida a toda marcha hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. El atleta santaeulaliense se consagra a nivel internacional con la consecución de su medalla de oro en los 50 kilómetros marcha en los Campeonatos de Europa por Equipos, donde ha establecido una marca personal de 3.47:40 horas y ha logrado la mínima para poder acudir a Japón con el equipo olímpico español a participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

Marc Tur Picó (Santa Eulària des Riu. Ibiza, 30-11-1994), atleta de la Peña Deportiva y flamante campeón de Europa en los 50 kilómetros marcha, tras conquistar con absoluta brillantez la medalla de oro este domingo en el Campeonato de Europa por Equipos celebrado en Podebray (República Checa), disfruta con plenitud de estos históricos momentos de su vida y henchido de una completa felicidad.

El doble campeón de España en los 50 kilómetros marcha, que aterrizó en la tarde de ayer en la isla para gozar de unos días de merecido descanso junto a su familia y amigos, vive inmerso en una verdadera nube de enhorabuenas y de toda clase de parabienes, que recibe de manera constante e ininterrumpida en un móvil que echa humo.

El atleta ibicenco, todo un referente ya para el mundo del atletismo nacional, se ha coronado en Europa consiguiendo además marca mínima para poder asistir este verano a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Un hito que le convierte en el tercer deportista de Ibiza que lo consigue en toda la historia.

«Es un sueño hecho realidad. Aún estoy asimilándolo todo y haciéndome a la idea de lo que hice en este Europeo. Me siento aún como que estoy completamente en una nube», destaca Marc Tur a Diario de Ibiza sobre las sensaciones con las que convive a día de hoy, al tiempo que indica: «La verdad es que me encontré muy cómodo durante toda la competición. Estuve súper centrado y fui muy estricto con el ritmo. Me sentí muy fuerte desde el inicio de la carrera y, sobre todo, a partir del kilómetro 40, que es cuando se deciden las victorias. Me encontré perfecto físicamente y todo me salió bien».

Formado en el mundo del atletismo en su Santa Eulària natal bajo la tutela de Mariano Riera, el entrenador que supo ver todo su potencial y que guió sus primeros pasos en la modalidad de la marcha, Marc Tur recuerda con mucho cariño su etapa en la adolescencia como promesa del deporte ibicenco.

«Yo empecé en el atletismo en el año 2000. Tenía seis años cuando comencé en la Escuela Municipal de Santa Eulària con Mariano Riera, mi entrenador de toda la vida. Y estuve allí con él hasta los 17 años, que fue cuando ya me marché al Centro de Alto Rendimiento en Madrid», explica el nuevo campeón de Europa, antes de proseguir: «Al principio hacía de todo. Saltos, fondo y velocidad, pero después, hacia los 14 o 15 años, me di cuenta de que destacaba en la marcha y de que me gustaba bastante. Mi entrenador me dijo que veía que tenía potencial y que podía especializarme. Y sin duda fue una gran idea».

Un salto de calidad «brutal»

Como coleccionista de medallas y de títulos que es por méritos propios, Marc Tur asegura que ha vivido momentos muy importantes a lo largo de su prolífica carrera como marchador, pero afirma, sin duda alguna, que el oro conseguido en los 50 kilómetros marcha en este último Europeo por Equipos es su éxito más destacado y el que más ha disfrutado.

Humildad y mucho trabajo. Mariano Riera: «Su progresión ha sido maravillosa» Mariano Riera, primer entrenador de Marc Tur, resalta que el éxito conseguido por su joven pupilo ha sido «una pasada», y que la clave de su gran progresión se halla en «su humildad» y en el «enorme esfuerzo» que realiza para poder seguir «mejorando cada día». «Estoy muy contento. Se lo merece porque es un chaval que desde pequeño ha trabajado mucho. Y mira hasta dónde ha llegado. De juvenil ya despuntaba y su progresión ha sido maravillosa. Y en los Juegos creo que nos puede dar una sorpresa».

«Esto es un antes y un después para mí. He conseguido títulos nacionales e incluso algún récord nacional, pero conseguir una medalla de oro a nivel internacional en unos Campeonatos de Europa es algo increíble y que no me esperaba para nada. Sobre todo si piensas que en la última Copa de Europa terminé en el puesto vigésimo, mientras que ahora he quedado el primero. Y creo que eso es porque en estos dos últimos años he dado un salto adelante de calidad que ha sido brutal. No sé si valoro más el hecho de clasificarme para los Juegos Olímpicos, que era el objetivo que tenía, o el propio oro, porque todo junto es demasiado fuerte de asimilar», subraya, el atleta de la Peña Deportiva, que detalla que desde que se inició en la marcha siempre tuvo como «grandes referentes» en los que fijarse «a Mario Avellaneda y María Vasco».

«A Mario Avellaneda lo tenía aquí cerca porque estaba en la federación balear y veía lo que él hacía y me asombraba. Y otro ídolo que también ha sido para mí una figura a seguir es María Vasco porque tenía una técnica buenísima y como marchadora salía a por todas y competía para intentar ganar siempre», señala Marc Tur, que adelanta que su intención de aquí a los Juegos Olímpicos de Tokio es «entrenar y prepararse al máximo» para poder hacerlo en Japón «muy bien».

A Tokio, con los mejores

«Me gustaría estar delante entre los primeros. Yo voy a luchar para estar entre los mejores», avanzó el isleño, que expresa que siente un «gran orgullo» por poder abanderar a Ibiza en unas Olimpiadas.

«Me siento muy orgulloso de ser de donde soy y de poder representar a Ibiza y a España a nivel internacional», remarca, con seguridad, el atleta santaeulaliense, que declara que para él es «todo un honor» que los niños de la isla lo vean ahora a él como ese «espejo en el que mirarse para seguir progresando como atletas», al igual que él se fijó también en su día en otros grandes atletas «para motivarse a diario y seguir entrenando».