Mario Avellaneda: «Lo que ha hecho Marc Tur es brutal»

El ibicenco Mario Avellanenda, que fue quien abrió camino en la marcha en las Pitiusas, fue rotundo a la hora de definir el oro europeo conseguido por Marc Tur: «Lo que ha hecho es brutal. Ni me lo esperaba. Pensaba que podía clasificarse para los Juegos Olímpicos porque sí que es verdad que con las marcas de los últimos años, y el nivel que hay en España, creía que iba a ser uno de los que fuera, pero jamás pensaba que iba a ganar la Copa de Europa y hacer la marca que ha logrado (3 horas, 47 minutos y 40 segundos)», dijo Avellaneda.

El exmarchador calificó la carrera como «emocionante». «Desde el principio lo he seguido por internet. Le veía buena cara. Ha ido avanzando la carrera y ha sido súper inteligente, estando en el segundo grupo, para cazar al marchador alemán luego. Ha hecho una carerra inteligente. Siempre lo había hecho de joven. Es increíble. Estoy realmente emocionado», declaró el exdeportista profesional ibicenco.

«Ha sido súper bonito. Que me quite mi récord de Balears de esta manera, estoy encantado con ello», añadió también Avellaneda, que definió a Marc Tur como una persona que tiene «la cabeza muy bien amueblada» y que es muy «constante» en su trabajo. «Es licenciado en Medicina. Ha sido capaz de superar momentos realmente malos, especialmente técnicos», declaró Avellaneda. «Ha mejorado. Lo he visto técnicamente muy bien. Se consagra y el atletismo ibicenco sigue ahí. Parecía que con Mar Sánchez, Felipe Vivancos y Mario Avellaneda se había acabado nuestro punch internacional y de medallas, pero no. Volvemos a tener una medalla absoluta europea, que para el atletismo y para el deporte ibicenco es increíble», declaró el exmarchador.

Recalcó también que Ibiza tendrá a su tercer atleta en unos Juegos Olímpicos, ya que no duda de que la plaza será para Marc Tur. Porque el mismo Mario Avellaneda se quedó fuera de los Juegos en su día con algo de polémica, pero ahora «no hay discusión». «Campeón de la Copa de Europa, mejor marca española del año... Creo que aquí no hay discusión ninguna. Esta vez no hay ninguna duda de que Marc es fijo para los Juegos Olímpicos», sentenció Mario Avellaneda.

Más medallasespañolas en la República Checa

El equipo español de atletismo firmó tres títulos continentales en marcha durante este domingo en el Campeonato de Europa por equipos en Podebrady (República Checa), revalidando los títulos en 20 kilómetros y con el oro Sub 20 masculino en 10 km.

En la prueba femenina, Raquel González, Laura García Caro y María Pérez se colocaron en el grupo de cabeza, compuesto por ocho atletas hasta el ecuador de la prueba. A partir del kilómetro 13, la lucha se redujo a cuatro personas: las tres españolas y la italiana Antonella Palmisano.

La italiana logró alejarse pero las tres españolas se mantuvieron a continuación, asegurando el título para España, tercero consecutivo de campeonas de Europa, cuarto en la última década (2011-2017-2019-2021) y mejor actuación en cuanto a resultados individuales, con María Pérez segunda (1:28:03 SB), Laura García Caro tercera (1:28:07) y Raquel González cuarta (1:28:37), todas ellas marchando por debajo de la mínima olímpica.

En la prueba masculina, España defendió también su oro. Álvaro Martín cruzó la meta en segunda posición y el bronce individual fue para Diego García Carrera, cuarto puesto para Miguel Ángel López, para el tercer título por equipos para España y el séptimo de la historia. Todo un baño de medallas para la selección española de marcha.