Marc Tur: «No he tocado techo. Quiero más, sobre todo en cuanto a marca»

El atleta ibicenco Marc Tur cumplió ayer su particular sueño deportivo coronándose, contra pronóstico, campeón de Europa de los 50 kilómetros marcha y, además, consiguiendo el pasaporte olímpico. Tiene claro que este billete para los Juegos «no hay duda» de que será para él a falta de que sea oficial por parte de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). Sin embargo, se muestra ambicioso para el futuro. «No he tocado techo. Quiero más, sobre todo en cuanto a marca», relató.

El pitiuso seguía ayer, horas después de la prueba, «asimilando» su logro. «Por mi cabeza pasaba clasificarme para los Juegos. Venía aquí a bajar de 3 horas y 50 minutos, y a ser el primer español para poder tener mi plaza asegurada para los Juegos. No es nada oficial, pero no hay duda alguna ahora. Ahora soy el mejor de España en el ‘ranking’ de 50. Lo que no se me pasaba por la cabeza era encontrarme tan bien como para ganar la competición. Entre los ocho primeros, pues sí, pero ganar lo veía muy lejos. Aquí hay gente que tiene incluso mejor marca que la que he hecho yo [3 horas, 47 minutos y 40 segundos]. Pero lo importante es hacerla en el día D a la hora H. Eso es lo complicado», manifestó Tur.

El marchador ibicenco, integrante de la sección de atletismo de la Peña Deportiva, declaró haberse encontrado «estupendamente durante toda la competición» y «muy cómodo», tanto «técnicamente» como «físicamente» y «psicológicamente». «En este último aspecto es en uno de los puntos en los que más he mejorado en el último año. Al final, a base de golpes, caídas y de todo uno aprende. He logrado mi sueño, que es ir a unos Juegos Olímpicos», declaró el isleño.

Marc Tur dijo que «hasta la última vuelta» aún no se veía ganador, al menos «mentalmente». «Hasta la última vuelta no quería confiarme. He hecho mil metros con una sonrisa de oreja a oreja, disfrutando como un niño porque era mía la competición, la carrera. No había duda ya. Le sacaba demasiado al segundo como para que me adelantara. A partir del kilómetro treinta veía que podía conseguir una medalla, pero ganar, hasta el final prácticamente no estaba seguro de que lo iba a lograr», añadió el pitiuso.

El marchador ibicenco, formado de pequeño en Santa Eulària, recalcó que ha sufrido mucho durante su etapa de deportista sénior. «En júnior sí que destaqué mucho, pero luego en cuanto llegué a absoluto hice un año bien, luego el segundo regular, luego la técnica, después no levantaba cabeza, tuve falta de confianza... He tenido muchos baches y de decir ‘hasta aquí he llegado’. De hecho mucha gente me preguntaba si iba a seguir. Después de estar tan abajo, haber llegado a esto es difícil de asimilar», comentó Tur, que también subrayó que tras una etapa complicada por la pandemia del covid todo el esfuerzo «ha merecido la pena».