Raúl, la leyenda que quiere devolver al filial madridista a la LFP

Raúl González Blanco, toda una leyenda del Real Madrid como jugador, se labra ahora una carrera como entrenador. El técnico va progresando poco a poco y su siguiente gran reto es devolver al Real Madrid-Castilla a la Segunda División española, categoría en la que no juega desde que lo hiciera por última vez en el curso 2013-14.

Raúl lleva tres campañas como técnico de equipos de la cantera madridista. En la temporada 18-19 hizo campeón al cadete B y al juvenil B. En este último conjunto sustituyó a Álvaro Benito, que fue destituido por unos comentarios en Movistar Plus.

En el ejercicio 19-20 ya estuvo dirigiendo al Castilla, que jugó en el mismo grupo que la UD Ibiza y la Peña Deportiva en Segunda B. No pudo subir a los cachorros madridistas (no llegó a jugar el ‘play-off’ porque no estaba en puestos cuando se canceló la Liga por el covid). Pero fue elegido para dirigir al juvenil A en la final de la Youth League y acabó ganando el trofeo.

Este curso 20-21 quiere meter a su equipo en la Liga Smartbank. Incluso, su nombre ha sonado ya en más de una ocasión para suplir a Zinedine Zidane como técnico del primer equipo del Madrid.