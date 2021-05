Marc Tur, atleta ibicenco de la Peña Deportiva, acaba de hacer historia al ganar la carrera de los 50 kilómetros marcha del Campeonato de Europa por equipos disputado en Podebrady (República Checa).

El balear ha roto todos los pronósticos y ha firmado una excelente carrera, con la que ha conquistado la medalla de oro y debería representar su billete para los Juegos Olímpicos de Tokio.

"En la última vuelta me daba cuenta de que hacía la mínima olímpica y ganaba", ha declarado el pitiuso al acabar la prueba. El peñista también ha asegurado que es "el mejor regalo de este año". "Me he encontardo muy cómodo, sabía que estaba en forma, pero no me esperaba ni la marca ni ganar", ha indicado Tur, que ha ganado la carrera con un registro de 3 horas, 47 minutos y 40 segundos. Un registro que significa la mínima olímpica y su mejor marca personal y décima mejor marca española de historia.

Es el segundo español, tras el mítico Chuso García Bragado, que gana la corona de 50 kilómetros.

Este éxito es el premio al esfuerzo de un deportista ejemplar y que siempre ha trabajado al máximo para conseguir sus logros. Este cetro europeo es el mayor de todos.