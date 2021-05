Amadeo Salvo: «De Segunda B a Segunda es el salto más complicado que hay en el fútbol español»

El máximo dirigente de la entidad, convertida ya en sociedad anónima deportiva, asegura que afrontan con «optimismo» e «ilusión» el ‘play-off’ para intentar llegar a la Liga Smartbank. Considera que ahora no es momento de hablar de qué pasará con el estadio municipal de Can Misses porque aún no han conseguido el ansiado ascenso a la categoría de plata.

Amadeo Salvo Lillo (Valencia, 31 de marzo de 1967) sigue dando pasos firmes con la UD Ibiza. El máximo dirigente del club ibicenco es prudente de cara al ‘play-off’ hacia Segunda División que afronta su primer equipo. Los celestes se enfrentan hoy al Real Madrid-Castilla con el objetivo de pasar a la segunda y definitiva ronda de la fase. Salvo cree que su conjunto llega preparado para seguir adelante en esta aventura.

¿Cómo lo ve para la fase de ascenso a Segunda?

Con optimismo pero también con realismo. Sabiendo de la dificultad que es ascender a la Liga de Fútbol Profesional desde Segunda B. Quizá sea el salto más complicado que existe en el fútbol español. Pero bueno, también con ilusión porque cuando uno llega a una fase final, a un ‘play-off’, ya no se puede especular. Se va a ganar y a intentar ascender.

Con los números en la mano, su equipo ha dado motivos para creer en él...

En puntos, y trasladado a coeficientes, somos el segundo equipo que ha tenido mejores registros y guarismos en la Segunda División B. La verdad es que el equipo ha hecho una temporada sobresaliente y ahora nos jugamos todo ese trabajo. Parece, entre comillas, que no sirve de nada, pero sirve, y mucho, para ganar los dos partidos que nos quedan. No queda más. Primero uno, porque sin uno no existe dos. Y el dos ya veremos.

El rival, el Castilla. ¿De los que había quizás es el que menos gusta a todos?

Bueno, yo creo que los dieciséis equipos que estamos aquí somos de un nivel parecido, ¿no? Quizá, por nombre y por institución, lógicamente, el Real Madrid es una institución muy grande. Pero no teníamos ninguna preferencia, la verdad. Tanto nosotros, la parte directiva, como los técnicos y los jugadores, no debemos obsesionarnos con el que nos toca, sino estar abiertos a lo que caiga y a partir de ahí trabajar el partido para llegar en las mejores condiciones. Tampoco teníamos ninguna preferencia ni ninguno que no quisiéramos.

Está el ejemplo del año pasado con el Cornellà, con el que se demuestra que puede pasar cualquier cosa...

A un partido no existe rival pequeño. El hecho lo tienes en los encuentros de Copa del Rey del Ibiza, de nuestro propio club. Al Celta le ganamos 5-2, a un equipo de Primera División que está en la parte media de la tabla. Al final, pueden pasar tantas cosas... Desde tener un mal día, a una lesión inesperada, a que el otro rival esté muy acertado o todo lo contrario. Hay que plantearse este partido como una final e intentar ganarlo, y nada más.

¿Lo de que les valga el empate tras la prórroga, y que no haya penaltis, es un caramelo envenenado?

En el fútbol no existen caramelos envenenados. Es la ventaja que tiene el haber quedado campeón de grupo. La lógica del fútbol te dice que cuando vas a empatar muchas veces pierdes. Hay muy pocos rivales que salgan a guardar un empate porque no te lleva a nada. Nosotros vamos a salir a ganar y a hacer el mejor partido posible para intentar llegar a la final.

¿Cuánto pesa el recuerdo de la decepción del año pasado con el Cornellà?

La vida es así. Todo pesa. En la vida uno aprende a través de los errores, desde que uno nace. Eso da más empaque y valor de club. Piensa que llevamos tres años en Segunda B y hemos hecho un sexto clasificado a dos o tres puntos de ‘play-off’, fase de ascenso, y campeón y ‘play-off’. Este club poco a poco va cogiendo poso de club grande dentro de la categoría. Uno echa la vista atrás y recuerda cosas que podíamos haber hecho diferentes, o incluso tampoco. Pero es el fútbol. Lo que te hacen las derrotas es fortalecer el club.

¿Es el año en el que ve más cerca el ascenso a Segunda?

El año pasado teníamos opciones de ganar la Liga y jugárnoslo a una eliminatoria, pero se paró la competición por el covid. Este año, lógicamente, es el que más cerca estamos porque en 2020 necesitábamos tres eliminatorias y este dos.

¿Pero sobre todo por sensaciones?

Puedes hablar de sensaciones en el pasado, pero no a futuro. En el pasado, las sensaciones del partido contra el Nàstic fueron muy buenas, y también las de la segunda parte ante el Barça B, el encuentro contra el Andorra y contra el Nàstic en su casa. Pero eso es en el pasado. En el futuro no existen sensaciones. Existe el fútbol y puede pasar cualquier cosa. Pero venimos trabajando para que tengamos un buen día.

¿Cuánto se van a notar las ausencias de Manu Molina, Cirio, Mateo y Karim?

Lógicamente, todas las bajas siempre pesan. Cirio es nuestro capitán, es una insignia para el club desde que llegó. Manu Molina es un jugador muy importante. Mateo es un futbolista que ha tenido buenos minutos y que va creciendo. Y Karim es un jugador que también ha dado buenos momentos. Pero para eso están las plantillas. Hay veces que los propios compañeros suplen las ausencias de otros con mucha más entrega y fuerza. Estas cosas te hacen todavía ser más fuerte como club y que la plantilla esté más unida para tirar hacia adelante.

Tendrán aficionados del equipo allí. Al final todo ayuda...

Sí, claro. Va a haber aficionados nuestros a pesar de las dificultades para llegar a Extremadura, sobre todo desde Ibiza. Porque nadie puede coger el coche y salir, aunque tarde diez o doce horas en llegar. Es complicado y caro, pero va a ser el mayor desplazamiento de la historia de Ibiza para un evento deportivo. Sin duda. Mucho más que el que tuvimos el día de Baleares. No me quiero ni imaginar si llegamos a la final cuántos vendrían.

Se está hablando estos días del tema de la posible cesión de uso del estadio de Can Misses en el caso de que subieran a Segunda División. ¿Tiene algo que decir al respecto?

No, ahora es momento deportivo, no de hablar de algo que no tiene sentido. Porque estamos en Segunda B y porque nos estamos jugando el ‘play-off’. No tengo nada que decir. El día que ocurra el ascenso, ya hablaremos. No veo dónde existe el problema cuando todo es una solución. No tengo nada que decir, de momento.