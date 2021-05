Raúl Casañ no sabe si continuará en la Peña la temporada que viene

Raúl Casañ no sabe si la temporada que viene entrenará a la Peña Deportiva. Después de conseguir la permanencia con los peñistas, que la temporada que viene jugarán en la nueva Segunda RFEF, el preparador valenciano ignora dónde estará su futuro. «Tengo que hablar con el club para ver qué proyecto hay y saber lo que va a pasar de cara al año que viene», comentó Casañ, que reconoció que la entidad ya ha tenido un acercamiento hacia él pero quiere sentarse «tranquilamente y sin prisa». «No te puedo decir más porque es lo que hay», insistió.

De cara al curso próximo, Casañ explicó que la Segunda RFEF la ve como «una Segunda B». «No sé si iremos a Valencia, a Barcelona... Pero el proyecto tiene que ir a lo que ya hablamos de profesionalizar un poco el club, y mejorarlo en muchos aspectos para poder crecer. Porque todavía hay unas carencias y estamos viendo algunos aspectos de Tercera. Entonces, no podemos competir con equipos poderosos, a nivel económico, de estructura y de todo. El club tiene que dar este paso adelante si puede. Y si no puede no pasa nada, continuará igual. Quieres lo mejor para el club y que crezca. ¿De qué manera? Profesionalizándolo, entrenando por la mañana, con jugadores más de la categoría...», declaró el técnico de la Peña Deportiva.

El entrenador peñista cumplirá este domingo ante el Espanyol B cien partidos oficiales al frente de los de Santa Eulària, según informó la entidad, lo que es un motivo de celebración para él. «Llevo tres años con el primer equipo y se han pasado volando. Estoy contento, han sido tres años buenos, con grandes resultados, con un aprendizaje intensivo en todo en Segunda B, con unos chicos muy buenos y con un cuerpo técnico fabuloso», subrayó.

Con respecto a haber conseguido la permanencia a falta de tres encuentros para acabar la segunda fase, manifestó lo siguiente: «Hemos tenido que ganar muchos partidos para conseguir la salvación. Sacar trece puntos en una fase son muchos. En la primera fase hicimos menos puntos. Estoy contento porque el rendimiento ha sido muy alto y los jugadores han estado a la altura. Estoy contento por salvarnos. No queríamos llegar a la última jornada, como nos pasó con el Atzeneta», añadió Casañ.

Otra vez ante el Espanyol B

Este domingo los peñistas se verán las caras con el Espanyol B, al que recibirán en Santa Eulària (12 horas). Será el segundo partido consecutivo ante el filial de los periquitos, después del empate a cero cosechado este pasado miércoles en Barcelona, con el que los isleños sellaron la salvación.

El valenciano espera a un rival que fuera de su campo tiene más dificultades. «Son muy jóvenes. El cambio de superficie (de césped natural a artificial) creo que les perjudicará. Jugar en su campo es una gozada, es un terreno de juego perfecto y espectacular. Luego venimos al nuestro [el de Santa Eulària] en el que ya sabemos qué condiciones hay: césped artificial, el calor, el bote del balón, todo... Les va a costar. Tenemos que ir desde el minuto uno a por ellos, como estamos yendo», comentó Casañ, que cree que en las jugadas a balón parado puede estar una de las claves para ganar.

Con respecto a las bajas que tendrá el conjunto peñista esta semana, están claras las de Nico y los porteros Torres y Fran, todos por temas físicos. Son duda Marc de Val y Andrada, que arrastran molestias y podrían perderse el choque del domingo.

Regresan los tres positivos por covid, de los que el club no ha revelado su identidad a petición de los propios futbolistas afectados por el virus.