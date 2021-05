Carcedo: «Ante el Castilla tenemos que ser nosotros mismos»

El técnico de los celestes declaró, desde la concentración del equipo en Elvas, que no tenían preferencia por ningún rival, y el que les ha tocado en primera ronda lo definió como «un equipo muy complicado», formado por «gente joven de muchísima calidad». «Ya muchos de ellos han jugado en el primer equipo y sabemos de la dificultad del encuentro, pero esperemos ser capaces de hacer un buen partido», comentó el míster de los de Vila, que tiene a todos sus hombres disponibles, excepto las bajas ya sabidas de Manu Molina, Cirio, Mateo y Karim.

Carcedo manifestó que sus jugadores están «con mucho ánimo» y tienen «muchas ganas» para afrontar la eliminatoria, que se disputará mañana a las 12 horas en el estadio Nuevo Vivero, en Badajoz. «Intentaremos llegar en las mejores condiciones el domingo para darle una alegría a nuestra afición», añadió el preparador del conjunto de Vila.

Uno de los que no estará con el filial madrisita mañana es Marvin, que el jueves se lesionó en el partido que jugó con el primer equipo frente al Granada. Podría haber más ausencias en el conjunto que dirige Raúl González, leyenda madridista, pero es algo en lo que no se fija Carcedo. «Si te digo la verdad, me espero el mejor equipo. A partir de ahí, pues nosotros también manejamos diversas alternativas que pueden plantear, y vamos a oponerles en la mejor medida cuando veamos el equipo que ponen», añadió el técnico del campeón del grupo 3 de la Segunda División B.

En la mente de los aficionados y de algunos jugadores de la primera plantilla está el amargo recuerdo del año pasado, cuando los isleños quedaron eliminados a las primeras de cambio por el Cornellà (1-2). «Estamos con ánimos renovados. Cuando llegas a esto, las ilusiones están a tope. Creo que el año pasado no hubo fortuna. Creo que el equipo es experimentado y que somos capaces de hacer un buen partido», comentó Carcedo.

«Cuando tienes una experiencia anterior, lo que hay que hacer es tenerla presente. Pero eso no tiene por qué ser negativo. Es también una motivación para darle la vuelta. ¿Por qué no puede ser este año? Venimos con ilusiones renovadas», relató el preparador celeste sobre lo que puede pesar la mala experiencia del citado ‘play-off’ de 2020.

Además, afirmó que su equipo llega «en muy buen momento». «Solamente estamos deseando que llegue el domingo para poder demostrarlo», subrayó.

También dejó claro que a pesar de que el empate les vale para pasar ronda, una vez concluida la prórroga, no van a especular. «Puedes dar por hecho que nosotros vamos a ir a ganar. En la mente lo único que tenemos es la victoria», zanjó el entrenador de la UD Ibiza.

Duro, jugador del Castilla: «El equipo está con mucha confianza»

Hugo Duro, gran estrella del Real Madrid-Castilla, rival al que se enfrentará la UD Ibiza mañana en la primera eliminatoria, dijo que su equipo «está con mucha confianza» de cara al duelo. «Las sensaciones son muy buenas. Venimos de una dinámica muy buena, ganando al Badajoz y al Talavera. Así que el equipo está con mucha confianza y con muchas ganas de afrontar el partido», declaró en los canales oficiales del club madridista.

«Esperamos un partido difícil. Ellos todo el año lo han hecho muy bien. Incluso en Copa del Rey también, eliminando a algún Primera División», afirmó el madridista.

Por su parte, Javi Lara, centrocampista de la UD Ibiza, dijo que deben estar «concentrados y atentosdesde el primer minuto hasta el último», porque tienen la experiencia del Cornellà del año pasado.