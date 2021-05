Elena López: «Si la UD Ibiza sube nadie se va a quedar sin un lugar para entrenar o jugar»

Elena López, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, manifestó a Diario de Ibiza que si la UD Ibiza asciende a Segunda División es que «todo» esté «preparado» para emprender las actuaciones que se tengan que llevar a cabo en el estadio municipal de Can Misses para que los celestes jueguen sus partidos allí. López no aclaró si habrá una cesión de uso de las instalaciones al club que preside Amadeo Salvo, aunque parece que esta es la única vía posible porque no se puede construir un estadio nuevo en tres meses (en agosto empezaría la Liga). Lo que sí tiene claro López es que «nadie se va quedar sin un lugar donde entrenar y jugar».«Nosotros queremos ser prudentes, tenerlo trabajado y cuando ocurra [un hipotético ascenso de la UD Ibiza] ya veremos hacia dónde vamos y cómo lo reorganizamos», comentó la concejala de Deportes, que también subrayó que «el municipio necesita desde hace tiempo otro campo de fútbol» para cubrir la demanda existente, algo que sería ya una necesidad más que evidente si la UD Ibiza se queda el uso de Can Misses en exclusiva.

Con respecto al espacio en el que entrenaría el equipo de la UD Ibiza, una de las opciones es en el terreno que hay en el mismo solar de la pista de atletismo, junto al estadio. Pero no sería la única que se contempla, aseguró López. «También es una de las áreas que se está estudiando. Hay varias opciones», declaró la concejala de Deportes de Vila.

La vía de la cesión de uso del estadio municipal de Can Misses es la que estaría encaminada, según avanzó Noudiari este martes. Además, el Consistorio envió este miércoles un correo electrónico a los medios en el que apuntaba a ello. «El cronograma correcto es esperar a ver si suben de categoría y en este caso se tendrá que trabajar en un convenio de cesión de las instalaciones mediante el cual la UD pueda hacer las obras que necesite para poder jugar en la LFP».

Este último punto es importante. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) exige que para que los clubs se puedan inscribir en la misma deben presentar «el título de propiedad sobre el recinto deportivo en el que vaya a desarrollar la práctica de la competición profesional», o bien «el convenio de uso firmado entre éste [el club] y la propiedad del recinto deportivo». «Si no fuere presentado dicho título de propiedad o el citado convenio, será denegada la inscripción en la Liga», se detalla en la normativa.

El punto de la cesión es en el que se trabaja, según las fuentes de la UD Ibiza consultadas por este periódico. De hecho, no se ha hablado por cuánto tiempo sería este convenio, ya que podría ser renovado, o no, año a año en función de las necesidades. Es decir, puede darse el caso de que la UD Ibiza subiera a Segunda para jugar en esta categoría durante la temporada 2021-22 pero que descendiera de cara a la siguiente, por lo que podría no tener sentido ya este convenio de uso exclusivo.

El mismo interlocutor de la UD Ibiza aseguró también que se tendrían que llevar a cabo alrededor de una treintena actuaciones de acondicionamiento en el estadio. Obras que por la situación se tienen que hacer en un periodo muy corto. «Si no tenemos previstos ya proyectos, y licencias presentadas condicionadas a que se suba y que se firme un convenio [no da tiempo]. O sea, no nos dan la licencia si no subimos», explicó.

Entre las actuaciones que se deberían llevar a cabo se encuentra el cambio del césped artificial por uno natural. Pero también hay otras como canalizaciones, tornos, sistema de riego, torres de televisión, desmontar la cubierta, reformar vestuarios de árbitros y del rival, colocar dieciséis cabinas para periodistas, sala de LaLiga y un largo etcétera. «Como los ayuntamientos no tienen capacidad para hacer todo esto deprisa, porque tienen que licitar, se hizo una ley para que se diera una cesión de uso, como tienen todos los estadios municipales [con equipos en Primera o Segunda]. Todo para que los clubes pudieran acometer las reformas en un tiempo adecuado», comentó el mismo miembro de la UD Ibiza consultado por este periódico.

Todas las mejoras, según se explicó a esta redacción, las costearía la UD Ibiza, así como el mantemiento del estadio durante el periodo de vigencia de la cesión de uso. Por ejemplo, mantener una superficie de césped natural en perfectas condiciones suponen 12.000 euros mensuales.

Reunión de clubs

Los posibles clubs afectados por esta situación, por la cesión del uso de Can Misses a la UD Ibiza, tienen previsto reunirse la semana que viene. Quieren que el Ayuntamiento de Ibiza les aclare cuál es el escenario.

En la actual Segunda sólo el Espanyol es propietario del estadio en el que juega

Los otros 21 equipos de LaLiga Smartbank ocupan campos que son de titularidad pública

En LaLiga Smartbank, a la que pretende ascender la UD Ibiza, juegan esta temporada 22 equipos de los que sólo uno es dueño del estadio en el que disputa sus partidos oficiales. Se trata del Espanyol (ascendido ya a Primera), que posee el estadio de Cornellà. El resto de clubes están ocupando instalaciones de propiedad pública para las que se les ha cedido el uso.

Es decir, el Mallorca (Son Moix), el Almería (estadio Juegos del Mediterráneos), Leganés (Butarque), Sporting de Gijón (El Molinón), Girona (Montilivi), Rayo Vallecano (Vallecas), Ponferradina (El Toralín), Mirandés (Anduva), Las Palmas (Estadio de Gran Canaria), Málaga (La Rosaleda), Fuenlabrada (estadio Fernando Torres), Oviedo (Carlos Tartiere), Tenerife (Heliodoro Rodríguez López), Zaragoza (La Romareda), Cartagena (estadio Cartagonova), Alcorcón (Santo Domingo), UD Logroñés (Las Gaunas), Lugo (Anxo Carro) y Albacete (estadio Carlos Belmonte).

En cuanto a la Primera División, en la actualidad once de veinte equipos juegan en campos públicos. Sólo el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla, el Real Betis Balompié, el Levante, el Valencia, el Elche y el Huesca son dueños de sus recintos deportivos en LaLiga Santander.