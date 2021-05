Imad Ahajjam: «Mucha gente cree que entrenar y hacer el Ramadán es imposible»

Imad Ahajjam (Ibiza, 9 de enero de 2002), joven atleta de la Peña Deportiva, es actualmente por méritos propios uno de los firmes y grandes valores del mundo del atletismo pitiuso.

Flamante medalla de oro el pasado mes de marzo en el Campeonato de Balears Absoluto de Pista de Invierno de 2021 en la prueba de los 800 metros con un registro de 1:57 minutos, y subcampeón regional en la de 1.500 metros, tras quedarse a dos segundos del vencedor con un tiempo de 4:04 minutos, la proyección deportiva del representante de la Peña Deportiva parece no tener límites como atleta de presente y futuro.

Con la vista puesta ya en su próxima participación en el mes de junio en la cita absoluta de los 800 metros del Campeonato Balear de Verano y en la carrera de los 1.500 metros del Campeonato de España sub-20, Imad Ahajjam compagina como mejor puede sus estudios de 2º de Bachillerato con sus exigentes entrenamientos y con los desplazamientos que debe efectuar los fines de semana para asistir a las competiciones en las que tiene que participar para intentar hacerse con puesto entre los 16 mejores atletas del ‘ranking’ nacional.

Ejemplo de tesón y de sacrificio en su deseo de seguir mejorando cada día como atleta, el joven corredor de la entidad santaeulaliense debe además estos días esforzarse aún más a la hora de llevar a cabo su preparación mientras guarda a diario el preceptivo ayuno por la conmemoración del Ramadán.

Espíritu de superación

«Soy musulmán practicante. Y es simplemente una cuestión de adaptarse», asegura el atleta de la Peña Deportiva, antes de explicar: «El Ramadán comenzó el lunes 12 abril y finaliza este miércoles. Me levanto a las cuatro de la madrugada para comer y lo llevo como puedo porque no queda otra. Jordi Cardona, mi entrenador, me dijo el primer año que iba a bajar la intensidad y el volumen de los entrenamientos y le dije que ni se le ocurriera, que no, que yo iba a seguir entrenando igual y que podía hacer el Ramadán y continuar entrenando perfectamente porque igual que este año tenía objetivos que quería conseguir».

No obstante, Imad Ahajjam reconoce en tono de broma que «algún que otro día» sí que ha estado «al borde de la muerte» y que se ha sentido «muy justo de energía», ya que veía que se «desvanecía» y que «no podía más».

«El otro día, entrenando para hacer las series de cara al Meeting Toni Bonet me sentía que estaba en un estado crítico porque, quieras o no, son muchas horas sin poder comer ni beber», recuerda el corredor isleño, que también detalla: «Ten en cuenta que es estar desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche sin ingerir nada en todo el día, literalmente. Mucha gente cree que es imposible, pero es imposible hasta que lo haces, aunque requiere de mucho esfuerzo y sacrificio. Aunque el que algo quiere, algo le cuesta. Y yo no puedo parar de entrenar un mes por el Ramadán. La parte psicológica es muy importante. Y yo diría que primordial».

Inicios en el mundo del deporte

«Llevo cinco años dedicándome en serio al atletismo. Cuando era pequeño, a los 10 años, me apunté y me compré hasta la equipación, pero sólo fui una semana y lo dejé y me dediqué al fútbol. Estuve después de alevín como portero en la Peña Deportiva. Y luego, cuando tenía 15 años, me surgió lo de salir a correr porque me aburría en casa en verano y salí a hacerme desde Santa Eulària a es Canar, ida y vuelta, y me moló», rememora el atleta pitiuso.

Atleta por «culpa» de su madre

Apasionado del basket, del fútbol y del surf, Imad Ahajjam asegura que su madre es la auténtica «culpable» y la verdadera «responsable» de que hoy día sea atleta.

Imad Ahajjam continúa recordando sobre su salto al mundo del atletismo: «Se me ocurrió, por aquel entonces, decirle a mi madre que me gustaría apuntarme a atletismo otra vez. Y ella se rió en mi cara porque pensaba que iba a ser un fracaso otra vez. No estaba muy convencida, pero, sin embargo, fue ella la que decidió acudir de nuevo a apuntarme y es la culpable de que yo ahora esté donde estoy hoy. Le estoy muy agradecido por eso, al igual que lo estoy a mi sponsor, DC-10, por el apoyo constante que me presta para que yo pueda dedicarme al atletismo de alto rendimiento».