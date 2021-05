Carlos Roselló acaba segundo en la Copa de España de la clase ILCA 7

El regatista ibicenco Carlos Roselló, del Club Náutico Ibiza, se proclamó este pasado domingo subcampeón de la Copa de España de vela en la clase ILCA 7, competición que se ha disputado durante varios días en aguas de Cádiz.

El pitiuso, que recientemente anunció que dejaba la vela de alta competición, al menos por un tiempo, subió al podio en la cita nacional, en la que sólo fue superado por el canario Joel Rodríguez, integrante del equipo olímpico español de la división.

Rodríguez acabó en lo más alto de la clasificación con nueve puntos, después de nueve mangas disputadas y dos descartes. Por su parte, Roselló fue segundo con quince puntos en su haber. El tercer puesto en la general lo ocupó el también balear Pere Ponsetí, del CN Ciutadella, tras acumular 30 puntos, ya muy alejado del dueto de cabeza de la prueba.

Roselló ha estado a gran nivel en la Copa de España, ya que sus dos peores resultados fueron un tercero y un cuarto, que se convirtieron en las dos mangas descartadas. También firmó un primero, cuatro segundos y dos terceros puestos más, que sí fueron los que le puntuaron para acabar consiguiendo la medalla de plata.

De hecho, Roselló llegó a la última jornada de ayer empatado a puntos con Rodríguez, que estuvo mejor para acabar llevándose el triunfo y dejando al ibicenco en la segunda posición.

En la categoría sub-21, el campeón de la Copa de España fue el catalán Ricard Castellví, integrante del Club Nàutic Cambrils.

El patrón pitiuso se mostró «muy contento» y «satisfecho» por el éxito conseguido. «El objetivo que tenía yo era hacer podio seguro, ya que aquí de los buenos solamente vino Joel [Rodríguez]. Yo sabía que hacer un podio era el objetivo claro», declaró.

«La verdad es que he navegado muy bien estos días. He sido muy, muy consistente. Todas las pruebas las he hecho entre los tres primeros, así que estoy muy contento», comentó el deportista del Club Náutico Ibiza.

Sobre el hecho de dejar la alta competición a pesar de sus buenos resultados, como el cosechado ayer, reconoció que «es un poco raro» pero recalcó que «hay una serie de motivos». Aunque tampoco cerró la puerta a un posible regreso. «Siempre estaré a tiempo de volver. A lo mejor dentro de un año veo que me equivoqué», sentenció.