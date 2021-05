La UD Ibiza testea ante el Nàstic su fortaleza de cara al ‘play-off’

La UD Ibiza afronta hoy un intrascendente partido frente al Nàstic de Tarragona (12 horas en Can Misses/‘streaming’ IB3) en el que los ibicencos no tienen nada en juego, a diferencia de los catalanes, que aún no están clasificados para el ‘play-off’ de ascenso a Segunda. Los celestes tienen el billete hace ya semanas, por lo que el choque de hoy servirá nada más que para ver cómo se encuentra la plantilla que entrena Juan Carlos Carcedo de cara a las eliminatorias que se jugarán en Extremadura.