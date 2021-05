Rojas: «Tenía una deuda con Ibiza. Quería saltar bastante»

«Hemos empezado sobrepasando la barrera de los 15 metros, que es algo que me enorgullece y me motiva más para seguir trabajando para las próximas competiciones. He cumplido conmigo misma, con el público y con Ibiza, y traté de dar un buen espectáculo. El año pasado vine y quería ofrecer una buena competición pero no se pudo por el tiempo», comentó la caribeña, que dijo que «pudo haber sido una mejor marca» de no haber tenido varios nulos. «Hay que seguir trabajando», manifestó Rojas.

La caribeña insistió en que puede «seguir saltando mejor». «Aquí a Ibiza vinimos saltando con siete apoyos y es una carrera muy corta para mí. Pero soy una atleta a la que se le dan bien las carreras y puedo saltar bastante si me lo propongo», añadió.

Peleteiro: «Es un honor para mí volver a competir con público» Ana Peleteiro, compañera de entrenamientos de Yulimar Rojas y rival de la venezolana, agradeció ayer la presencia de público en las gradas de la pista de Can Misses. A los asistentes les dijo que eran unos «valientes» por salir de casa «con la que nos está cayendo» con la pandemia del covid. «Es un honor para mí volver a competir con público en las gradas. No sabéis la ilusión que me hace», declaró la gallega, que afrontó un «entreno de calidad» en Eivissa. «No contaba con saltar 14,31», manifestó Peleteiro, que estará en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

También quiso referirse a su entrenador, el mítico exsaltador cubano Iván Pedroso. «Es para mí mi guía, mi mentor, mi padre. Estoy contentísima con esta marca», dijo Rojas, que agradeció el empuje recibido por los aficionados presentes ayer. «El público me ayudó y para mí fue un factor fundamental. Me benefició para yo saltar. Vendrán más ocasiones de saltar aquí en Ibiza», dijo.

«Para mí es un gozo disfrutar de esta bella isla. La verdad es que me atienden muy bien y más si confían en mí, en mi trabajo. Me gusta cuando la gente disfruta de mis saltos, de mi carrera, y de lo que soy. Más que una deportista soy una atleta, soy humana. Y sé que las personas gozan cada vez que doy un salto. Sé que Ibiza me va a seguir viendo por aquí muchas veces. Gracias por estar aquí conmigo», declaró Rojas, a quien se pudo ver firmar autógrafos y dar consejos a alguna de las atletas de base ibicencas presentes en el Meeting Toni Bonet.

A por el oro en Tokio

La deportista caribeña aseguró también que este año es muy especial por tener la cita de los Juegos Olímpicos de Tokio, que tuvieron que ser aplazados el año pasado por el avance de la pandemia del coronavirus. Declaró que su «sueño» es conseguir la medalla de oro en el evento que se celebrará este verano. «Lo estamos trabajando. Es mi sueño, es mi anhelo y lo que me encantaría. Es el premio al sudor, al esfuerzo y a la carrera de Yulimar Rojas. Vamos a seguir trabajando. Estamos por buen camino. De Ibiza a Tokio», sentenció.