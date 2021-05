Juan Carlos Carcedo: «No tengo pensado reservar a demasiada gente»

Juan Carlos Carcedo, entrenador de la UD Ibiza, aseguró ayer que el partido de mañana frente al Nàstic (12 horas en Can Misses) les servirá para seguir afinando la preparación de su equipo para llegar en las «mejores condiciones» posibles al ‘play-off’ de ascenso a Segunda. «Es el último partido en casa en Can Misses y vamos a intentar obtener una victoria», declaró el técnico, para afirmar también que irán a por todas a pesar de que no se juegan nada. «No tengo pensado reservar a demasiada gente, porque creo que es la mejor manera de presentarnos en Extremadura en buenas condiciones para el primer partido de ‘play-off’», manifestó en rueda de prensa.

Tras la baja capital de Manu Molina, que se recupera tras ser intervenido de un tumor testicular, Carcedo reconoció que están «probando diversas fórmulas» para ver cómo reestructura el centro del campo, la última con el dúo Javi Pérez-Sibo.

El preparador riojano manifestó que su conjunto llega «bien» a la fase de ascenso. «Creo que hemos hecho una buena segunda fase. En todos los partidos hemos tenido opciones de ganarlos, tanto en los que vencimos como en algunos en los que perdimos», dijo Carcedo, que insistió en que están «en buena dinámica».

Este próximo lunes, a las 12.30 horas en el Palacio de Congresos de Mérida, se celebrará el sorteo de los emparejamientos de la primera ronda del ‘play-off’ de ascenso a Segunda.

En ella la UD Ibiza se cruzará con un tercer clasificado de grupo o el mejor cuarto de los cinco que componen la segunda fase de Segunda B (entre los que optaban a meterse en la promoción para subir). Sin embargo, Carcedo dijo que no tiene ninguna preferencia. «Cuando uno cree que va a coger el rival fácil no suele ser buena compañera. Con el que nos toque, iremos a tope. Cualquiera de los que va a disputar el ‘play-off’ se va a jugar la vida», sentenció.

Con respecto al Nàstic, manifestó que es un equipo «muy difícil», que es «muy vertical» y que tiene «jugadores de mucha calidad».

Desplazamiento: Viajan a Extremadura este próximo jueves

Juan Carlos Carcedo explicó que se desplazarán a Extremadura, sede del ‘play-off’ de ascenso a Segunda, el próximo jueves. La idea es poder entrenar durante varios días en un campo de césped natural. Este lunes se sabrá el primer rival que les tocará por sorteo (un tercero o el mejor cuarto de entre los cinco grupos de Segunda B, entre los que optaban a meterse en la fase a 2ª)