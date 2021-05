El Pitiús, a por un histórico pase a la final por el título de la División de Honor

En Ibiza jugarán las selecciones españolas sub-15 y sub-17. Este último grupo preparará el Campeonato de Europa que tendrá lugar el mes de septiembre. Mientras, los sub-15 también afinarán de cara a su Europeo, que en este caso tendrá lugar el año que viene.

El Club Bádminton Pitiús vivirá este fin de semana un momento histórico, ya que por primera vez disputará las semifinales de la División de Honor de bádminton, que estrena este formato en la lucha por el título liguero. El conjunto ibicenco se enfrentará el sábado al tercer clasificado de la fase regular, el Arjonilla, en busca del pase a la gran final de la máxima competición nacional.

Hasta ahora la pelea por el campeonato la disputaban los dos primeros clasificados de la Liga, pero este año se han creado dos cruces de semifinales a partido único, que se celebrará en Huelva.

El conjunto de Vila acabó la competición regular en la segunda posición. Tras catorce partidos jugados, el Pitiús sumó nueve victorias y cinco derrotas. Obtuvo 27 puntos, sólo tres menos que el rival al que se medirá mañana a las 16 horas en el Polideportivo Andrés Estrada. El Arjonilla contabilizó ocho triunfos y seis derrotas.

En la otra semifinal, también este sábado, se verán las caras el Ovida Bádminton Oviedo (campeón de la fase regular con mucha suficiencia) y el Club Bádminton Rinconada-Sevilla (cuarto clasificado).

Ernesto García, entrenador del conjunto pitiuso, manifestó que les espera un choque igualado frente al bloque de Jaén. «Este es un equipo que, dentro de los que hay en la Liga, es complicado para nosotros», comentó García.

El técnico del bloque isleño aseguró que su adversario «tiene jugadores con experiencia», con «un grupo de deportistas, la gran mayoría, por encima de los 24 o 25 años, por tanto tienen experiencia y no se van a poner nerviosos en este tipo de situación». «Además, son especialistas en dobles. Normalmente, la gente con más experiencia suele desarrollar mejor la prueba de dobles porque todo va a máxima velocidad. También tienen fuerte el apartado femenino, donde para nosotros es lo más débil si no está Carolina [Marín]», declaró García.

Pero el preparador confía en su equipo y apuntó que pueden «ganar» perfectamente y van «con esa ilusión». Una de «las complicaciones» es que la eliminatoria será a partido único. «Aquí cualquier fallo, lesión o imprevisto te deja sin margen alguno», añadió el técnico de los de Ibiza, que quieren meterse en la gran final, en la que previsiblemente se medirían al Oviedo, que es el gran favorito para deshacerse del Rinconada-Sevilla.

Pero primero el Pitiús deberá superar a un Arjonilla, al que ganó en uno de los enfrentamientos de Liga y perdió el otro. La victoria fue por 4-3 en el encuentro que se jugó el 10 de octubre de 2020. En la vuelta, los ibicencos cayeron por 4-3 el 27 de marzo de 2021.

Vuelve Marc Cardona

La gran novedad es que el Pitiús podrá contar con Marc Cardona, que ha dejado atrás una importante lesión que había puesto en peligro su carrera deportiva. «No está al cien por cien, pero creo que puede ayudar al equipo», explicó García, que también se refirió al hecho de que Vicent Martínez «llega en un estado de forma bueno». «Tiene mucha experiencia, con la edad que tiene evidentemente», dijo el entrenador del Pitiús.

«También tenemos a Álvaro Vázquez. Con él no hemos podido contar en toda la temporada por estar en Inglaterra y por el tema de las cuarentenas. Pero como va a pasar un mes por España, podrá jugar. Tendremos también a una de las jugadoras peruanas, a Fernanda Munar. Rafaela no ha jugado el número exigido de partidos y no puede disputar este ‘play-off’. Es otro hándicap», comentó Ernesto García, que es optimista y confía en que accederán a la final por primera vez en la historia del club.

El Poliesportiu Insular de sa Blanca Dona acoge desde hoy y hasta el domingo un torneo internacional de bádminton, el Spanish International sub-17 y el Spanish Youth sub-15 y sub-13. La competición arranca este viernes a partir de las 10 horas, con el debut de los jugadores de mayor categoría.

En Eivissa jugarán las selecciones españolas sub-15 y sub-17. Este último grupo preparará el Campeonato de Europa que tendrá lugar el mes de septiembre. Mientras, los sub-15 también afinarán de cara a su Europeo, que en este caso tendrá lugar el año que viene.

Se espera la participación de algo más de un centenar de jugadores, aunque no se conoce cuántas bajas podría haber con respecto a la inscripción. Por ejemplo, dos jugadores que venían procedentes de la India y que no competirán debido a la situación que vive su país con el covid, que les obligaba a hacer una cuarentena de quince días, explicó Ernesto García, del CB Pitús.

«Es cierto que los países están todavía con mucho tacto al viajar y no han venido los esperados. Creo que en 2022 se verá realmente la aceptación que tienen este tipo de torneos, que cada vez tienen más auge», explicó García.

Esta misma competición internacional de Eivissa se tenía que haber disputado el año pasado pero quedó cancelada. Finalmente, sí que se puede celebrar en este 2021 y tendrá un ciclo de cuatro años. Debería haber tenido lugar en septiembre, pero se adelantó a mayo para no interferir ni coincidir en el Campeonato de Europa sub-17, que será en el citado mes de septiembre.