Un Meeting de Ibiza Toni Bonet de categoría olímpica

La pista municipal de atletismo de Can Misses acoge este sábado una nueva edición del Meeting de Ibiza Toni Bonet, en el que participarán un importante elenco de estrellas internacionales que estarán en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio y otros que buscan aún su clasificación. Nombres como las saltadoras Yulimar Rojas y Ana Peleteiro, que vivirán un espectacular duelo en triple salto, o los corredores Óscar Husillos o Adrián Ben dan lustre a la prueba que organiza el Club Atletisme Pitiús (CAP).

El evento se presentó este viernes en el renovado hotel Torre del Mar, al que acudieron algunos de los principales protagonistas de la competición, que se disputará desde las 17.30 horas. El primer turno será para las carreras de ámbito local, tanto absolutas como de base. A partir de las 18.45 horas, según figura en el programa de la reunión, se presentará el Meeting de Ibiza Toni Bonet, que dará comienzo a las 18.50 horas.

El estreno será a lo grande, con la prueba de los 200 metros, en la que el gran atractivo será ver a Óscar Husillos en acción. El palentino, campeón de Europa de los 400 metros, aseguró que tiene muchas ganas de hacer un buen papel en la isla. «Vengo de un mal resultado la semana pasada, con la selección [española], en el campeonato del mundo de relevos. Mañana [por este sábado] llueva como llovió el año pasado o nos haga el día que está haciendo ahora, tengo ganas de salir a correr a dar el máximo de mí», explicó Husillos, que desea lograr una marca por debajo de los 21 segundos o rondando los 20.80. Todo para seguir afinando sus piernas de cara a los Juegos Olímpicos.

A las 19 horas arrancará la prueba de triple salto, en la que se verán las caras la venezolana Yulimar Rojas (mejor atleta mundial de 2020 designada por World Athletics) y la española Ana Peleteiro. Compañeras de entrenamiento y rivales en la pista, ambas se citarán también en Tokio y en Eivissa medirán su nivel a estas alturas de la temporada.

Rojas pretende sacarse la espina del año pasado, en la que el concurso de triple salto tuvo que ser cancelado por las una fuerte tromba de agua. La venezolana, que tiene entre ceja y ceja conseguir el oro olímpico, manfiestó que llega a la isla con el reto de arrancar «con buen pie» la temporada al aire libre y con «una buena marca». Dijo sentirse «muy bien» y «con mucho ánimo» para este año olímpico. Aseguró que la competición ibicenca le servirá de «preparación» y añadió, tras rehuir inicialmente la pregunta de la distancia que pretendía saltar, que podría estar en los 15 metros. «Creo que podemos aspirar a saltarlos aquí en Eivissa», dijo entre risas.

Por su parte, Peleteiro, que fue medalla de plata en triple salto el último Europeo de pista cubierta en Torun (Polonia), declaró que «para ser deportista de alto nivel y conseguir grandes resultados tienes que obsesionarte con aquello que deseas». Por eso, la gallega no niega que sueña «con batir» la «barrera de los 15 metros» algún día.

La española espera un competido duelo con Yulimar Rojas, compañeras de entrenamientos a las órdenes del mítico Iván Pedroso. «Para mí no es nada nuevo competir con Yulimar. Somos compañeras de entrenamiento pero las dos somos conscientes de que a la hora de la verdad somos rivales. Las dos luchamos por un mismo objetivo, que es ganar los Juegos Olímpicos de Tokio. Todo el mundo que entrena y que sabe que tiene opciones lucha por ser la mejor. Yo cada día me levanto y quiero ser la mejor. Tengo a la mejor delante mía. Es mi mayor rival a batir pero no es la única. Ni yo debo obcecarme con ella ni ella debe relajarse», dijo Peleteiro.

160 entradas repartidas Se han repartido un total de 160 entradas para seguir la prueba en vivo en la pista de atletismo. También se podrá ver por ‘streaming’ en su canal oficial.

A las 19.10 horas se correrá el 400 femenino y diez minutos más tarde el 3.000 masculino, con la presencia de figuras como Carlos Mayo (presente en la rueda de presa de este viernes) o Fernando Carro. A las 19.35 horas está programada la carrera de 1.500 femenino, con Lucía Rodríguez (octava en los 3.000 metros del último Europeo de pista cubierta) como una de las grandes figuras, que también participó en la presentación de este viernes.

El programa se cerrará con el 800 masculino, con la gran atracción de ver al gallego Adrián Ben. Espera «correr rápido» en Eivissa y manifestó que para los Juegos de Tokio se ha marcado el objetivo de superar el sexto puesto logrado en el Mundial de Doha en 2019.

Elogios al CA Pitiús

Por su parte, Rafa Ruiz, alcalde de Eivissa, elogió la labor del CA Pitiús, asegurando que es un club modélico, nacido desde abajo y consagrando nacional e internacionalmente a atletas de la isla. «Pocos clubs como el Club Atletisme Pitiús han dado tantos éxitos y alegrías a esta ciudad», comentó Ruiz. En el acto también participaron el director insular de Deportes, Javi Bonet, y Dessiré Ruiz, concejala de Turismo de Vila.